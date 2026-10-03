À Saint-Priest, deux jeunes interpellés après des débordements autour du lycée Condorcet

Mortiers d’artifices et feux de poubelles ont marqué la soirée du vendredi 2 octobre aux abords du lycée Condorcet à Saint-Priest. Deux jeunes hommes de 19 ans ont été interpellés.

Aux abords du lycée Condorcet à Saint-Priest, une cinquantaine de personnes a été impliquée dans des violences et des dégradations ce vendredi 2 octobre. Dès 19 heures, des rassemblements auraient eu lieu, d'après Le Progrès.

Des mortiers d’artifice ont été tirés et plusieurs poubelles incendiées. Au moins deux vitres d’abris de bus auraient également été brisées. Une barricade constituée de détritus aurait également été installée sur les voies du tramway, entraînant une interruption de la circulation. Les forces de l'ordre auraient aussi été prises à partie.

Deux suspects âgés de 19 ans

Les policiers sont alors intervenus à plusieurs reprises pour disperser le groupe. Des gaz lacrymogènes auraient été utilisés et deux tirs de lanceur de balles de défense (LBD) auraient été effectués, sans faire de blessés.

Deux suspects âgés de 19 ans ont été interpellés dans la nuit. Identifiés grâce aux images de vidéosurveillance, ils sont soupçonnés d’avoir mis le feu aux poubelles.

Cet épisode intervient dans un contexte de mobilisation lycéenne et est sûrement en lien avec le blocus d’établissements scolaires qui a débuté ce lundi 28 septembre.

Une vidéo Tik Tok crée la polémique

À noter que la veille, une polémique avait éclaté à Saint-Priest. Dans un live publié sur TikTok, l'élue d'opposition Émilie Rekik-Kara raconte avoir échangé avec des jeunes mobilisés devant ce même lycée Condorcet.

Elle explique alors leur avoir conseillé de "mettre une cagoule" ou "une capuche". Et elle a également affirmé avoir proposé de leur apporter un mégaphone.

Ces propos ont provoqué la colère du maire de Saint-Priest, Gilles Gascon, qui a demandé sa démission. De son côté, Émilie Rekik-Kara assure que ses déclarations ont été sorties de leur contexte et affirme n’avoir "jamais appelé à la haine".