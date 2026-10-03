Les principaux clubs et communautés de running à Lyon

Clubs historiques, collectifs récents, route ou trail : à Lyon, les coureurs ont l’embarras du choix. Tour d’horizon des groupes avec lesquels chausser ses baskets.
À Lyon, le running ne se pratique plus seulement en solitaire. Clubs historiques, associations de trail et nouveaux collectifs se partagent désormais les parcs, les quais et les pentes de la ville. Performance, convivialité, rencontres ou engagement : tour d’horizon (non exhaustif) des principaux groupes avec lesquels courir à Lyon.
Les clubs de running à Lyon
AAA Lyon
Route principalement
Création : 1949
Membres : environ 280
Séances :
- mardi 19 h (vitesses, côtes, PPG), au parc de la Tête-d’Or (allée des Ébats)
- mercredi 18 h 30 (VMA, piste), au parc de Gerland (devant les grilles du parc)
- jeudi 19 h (VMA, myocrossmax), au parc de Parilly (parking sud)
- samedi 9 h (parcours, fartlek, vitesse), au parc de Parilly
+ 1 dimanche/mois, sortie trail dans les monts d’Or
Positionnement : “Convivial et amical mais beaucoup d’athlètes participent à différents championnats de France.”
Cotisation annuelle : licence loisirs 96 euros (entraînements et courses), licence compétition 110 euros (entraînements et courses, y compris championnats de France)
Subvention : 1 500 euros de la Ville de Lyon
Événements organisés : L’Heure sur piste et participation à l’organisation du Run in Lyon
Courir à Lyon
Route et trail
Création : 2013
Membres : environ 700
Séances :
- mardi 19 h (urban trail), devant le magasin Distance au 1, rue de la Platière (1er)
- jeudi 19 h (run/fitness), au parc de la Tête-d’Or
- samedi 9 h (fractionné), UFR Staps (La Doua)
- dimanche 19 h (run/fitness), au parc de la Tête-d’Or
Positionnement : “Le sport pour toutes et tous, réunir les gens et lutter contre la sédentarité. Service public du sport.”
Cotisation annuelle : 2 euros
Subvention : aucune
Club Alpin Français de Lyon-Villeurbanne
Trail
Création : section trail en 2017
Membres : environ 150 pratiquants réguliers
Séances :
- mardi soir (travail spécifique)
- jeudi dans les monts d’Or
Le club organise plus de 200 activités trail par an.
Positionnement : Pratiquer et progresser en trail dans un collectif associatif avec une forte culture montagne.
Événement organisé : le futur trail Lyon-La Duch’ Monts d’Or (possiblement fin janvier 2027), ce qui serait le premier événement outdoor grand public organisé par le CAF
Lyon Ultra Run
Trail
Création : 2012 (partie évènementielle) et 2024 (pratique sportive)
Membres : 30 adhérents et une vingtaine de participants aux entraînements coachés
Séance : mardi 19 h, au chalet de la Sarra
Positionnement : “Convivialité mais on ne s’épargne pas pour autant.”
Cotisation annuelle : 180 euros (ou 60 euros les 10 séances)
Événements organisés : Lurdunum, Lyon Urban Trail, Ultra Boucle de la Sarra, LUT by Night, LyonSaintéLyon
Subvention : aucune
Lire aussi : Running à Lyon : la course devenue culture
Les communautés de running à Lyon
Lyon Running Crew
Route
Création : 2015
Membres : environ 70
Séances :
- lundi 19 h 30, place des Célestins (dénivelé), Guillotière (fractionné)
- mercredi 19 h 30 (“run social”)
Positionnement : “Convivial, on met en avant le ‘courir ensemble’.”
Événement organisé : Murder Run (spécial Halloween)
Muule Outdoor Club Lyon
Route et trail
Création : 2024
Membres : 85
Séances : jeudi 19 h, devant la boutique Muule au 23, quai Saint-Antoine
Positionnement : “Convivial, inclusif et axé vers la rencontre. Slogan : progresser, performer… et boire des bières.”doun
Cotisation annuelle : 60 euros
Subvention : aucune
Événement organisé : Run Écully
Food Runners Club Lyon
Route
Création : 2025
Membres : 250 membres (groupe WhatsApp)
Séances : samedi matin, Parc de la Tête d’Or, Porte des Enfants du Rhône
Cotisation annuelle : Gratuite
Positionnement : "Club convivial et social, avec une dimension entrepreneurs, founders et networking. L’objectif est de créer des rencontres autour du running, dans une ambiance accessible à tous, plutôt que de se concentrer uniquement sur la performance"
Subvention : aucune
Événements : Founders Shakeout Run, Christmas Run, Galette des Rois Run, Pancake Run / Maslenitsa,
Lyon Mountain Trail
Trail
Création : 2015
Membres : 50
Séances :
- mardi soir et jeudi soir au parc de la Tête-d’Or ou dans les pentes de Lyon selon l’entraînement
Positionnement : “Association à taille humaine qui souhaite garder un esprit de convivialité.”
Cotisation annuelle : 40 euros
Pimento Running Club Lyon
Route
Création : 2015
Membres : 140 membres actifs
Séances : lundi, mercredi et jeudi soir à 19 h 15
Positionnement : “Un running club accessible, jeune, convivial et communautaire, avec une attention portée à la sécurité des femmes.”
Cotisation mensuelle : 15 euros
Allez ! Allez ! Running Club
Route et trail
Création : 2024
Membres : 19
Séances : place des Capucins, devant le bar La Madone (1er)
Positionnement : “Plaisir, partage et performance. La performance est un positionnement assumé qui nous permet de nous distinguer des nombreux groupes de coureurs existants”
Cotisation annuelle : 150 euros
Subvention : aucune
Événement organisé : Look & Find (course d’orientation urbaine dans Lyon)
contresens.
Route et trail
Création : 2023
Membres : 42
Séances :
- mardi, lieu différent selon l’entraînement
- une sortie nature par mois
Positionnement : “Nous sommes une association qui porte des valeurs écologiques et solidaires.”
Cotisation annuelle : 80 euros
Et aussi...
Front Runners Lyon
Salomon Running Club Lyon
Adidas Runners Lyon
Urban Runners Lyon
Lyon City Goats
Runclub Lyon
So Trail Lyon
Tout Shoes Club
Club Alpin Français de Lyon Croix-Rousse
Founders Running Club Lyon
Super Nanas Run Club Lyon
Girls Run Club
Fasta Pasta Club
UPMS Running Club
Forme et performe