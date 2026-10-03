Actualité

Les principaux clubs et communautés de running à Lyon

  • par Guillaume Lamy

    • Clubs historiques, collectifs récents, route ou trail : à Lyon, les coureurs ont l’embarras du choix. Tour d’horizon des groupes avec lesquels chausser ses baskets.

    À Lyon, le running ne se pratique plus seulement en solitaire. Clubs historiques, associations de trail et nouveaux collectifs se partagent désormais les parcs, les quais et les pentes de la ville. Performance, convivialité, rencontres ou engagement : tour d’horizon (non exhaustif) des principaux groupes avec lesquels courir à Lyon.

    Les clubs de running à Lyon

    AAA Lyon
    Route principalement
    Création : 1949
    Membres : environ 280
    Séances :
    - mardi 19 h (vitesses, côtes, PPG), au parc de la Tête-d’Or (allée des Ébats)
    - mercredi 18 h 30 (VMA, piste), au parc de Gerland (devant les grilles du parc)
    - jeudi 19 h (VMA, myocrossmax), au parc de Parilly (parking sud)
    - samedi 9 h (parcours, fartlek, vitesse), au parc de Parilly
    + 1 dimanche/mois, sortie trail dans les monts d’Or
    Positionnement : “Convivial et amical mais beaucoup d’athlètes participent à différents championnats de France.”
    Cotisation annuelle : licence loisirs 96 euros (entraînements et courses), licence compétition 110 euros (entraînements et courses, y compris championnats de France)
    Subvention : 1 500 euros de la Ville de Lyon
    Événements organisés : L’Heure sur piste et participation à l’organisation du Run in Lyon

    Courir à Lyon
    Route et trail
    Création : 2013
    Membres : environ 700
    Séances :
    - mardi 19 h (urban trail), devant le magasin Distance au 1, rue de la Platière (1er)
    - jeudi 19 h (run/fitness), au parc de la Tête-d’Or
    - samedi 9 h (fractionné), UFR Staps (La Doua)
    - dimanche 19 h (run/fitness), au parc de la Tête-d’Or
    Positionnement : “Le sport pour toutes et tous, réunir les gens et lutter contre la sédentarité. Service public du sport.”
    Cotisation annuelle : 2 euros
    Subvention : aucune

    Club Alpin Français de Lyon-Villeurbanne
    Trail
    Création : section trail en 2017
    Membres : environ 150 pratiquants réguliers
    Séances : 
    - mardi soir (travail spécifique) 
    - jeudi dans les monts d’Or
    Le club organise plus de 200 activités trail par an.
    Positionnement : Pratiquer et progresser en trail dans un collectif associatif avec une forte culture montagne.
    Événement organisé : le futur trail Lyon-La Duch’ Monts d’Or (possiblement fin janvier 2027), ce qui serait le premier événement outdoor grand public organisé par le CAF

    AAA Lyon, le club historique de running à Lyon. compte près de 280 membres @Guillaume Lamy

    Lyon Ultra Run
    Trail
    Création : 2012 (partie évènementielle) et 2024 (pratique sportive)
    Membres : 30 adhérents et une vingtaine de participants aux entraînements coachés
    Séance : mardi 19 h, au chalet de la Sarra
    Positionnement : “Convivialité mais on ne s’épargne pas pour autant.”
    Cotisation annuelle : 180 euros (ou 60 euros les 10 séances)
    Événements organisés : Lurdunum, Lyon Urban Trail, Ultra Boucle de la Sarra, LUT by Night, LyonSaintéLyon
    Subvention : aucune

    Lire aussi : Running à Lyon : la course devenue culture

    Les communautés de running à Lyon

    Lyon Running Crew
    Route
    Création : 2015
    Membres : environ 70
    Séances :
    - lundi 19 h 30, place des Célestins (dénivelé), Guillotière (fractionné)
    - mercredi 19 h 30 (“run social”)
    Positionnement : “Convivial, on met en avant le ‘courir ensemble’.”
    Événement organisé : Murder Run (spécial Halloween)

    Muule Outdoor Club Lyon
    Route et trail
    Création : 2024
    Membres : 85
    Séances : jeudi 19 h, devant la boutique Muule au 23, quai Saint-Antoine
    Positionnement : “Convivial, inclusif et axé vers la rencontre. Slogan : progresser, performer… et boire des bières.”doun
    Cotisation annuelle : 60 euros
    Subvention : aucune
    Événement organisé : Run Écully

    Food Runners Club Lyon
    Route
    Création : 2025
    Membres : 250 membres (groupe WhatsApp)
    Séances : samedi matin, Parc de la Tête d’Or, Porte des Enfants du Rhône
    Cotisation annuelle : Gratuite
    Positionnement : "Club convivial et social, avec une dimension entrepreneurs, founders et networking. L’objectif est de créer des rencontres autour du running, dans une ambiance accessible à tous, plutôt que de se concentrer uniquement sur la performance"
    Subvention : aucune
    Événements : Founders Shakeout Run, Christmas Run, Galette des Rois Run, Pancake Run / Maslenitsa,

    Lyon Mountain Trail
    Trail
    Création : 2015
    Membres : 50
    Séances :
    - mardi soir et jeudi soir au parc de la Tête-d’Or ou dans les pentes de Lyon selon l’entraînement
    Positionnement : “Association à taille humaine qui souhaite garder un esprit de convivialité.”
    Cotisation annuelle : 40 euros

    Le Lyon Ultra Run organisme le Lurdunum, le Lyon Urban Trail, l'Ultra Boucle de la Sarra, le LUT by Night et la LyonSaintéLyon@Guillaume Lamy

    Pimento Running Club Lyon
    Route
    Création : 2015
    Membres : 140 membres actifs
    Séances : lundi, mercredi et jeudi soir à 19 h 15
    Positionnement : “Un running club accessible, jeune, convivial et communautaire, avec une attention portée à la sécurité des femmes.”
    Cotisation mensuelle : 15 euros

    Allez ! Allez ! Running Club
    Route et trail
    Création : 2024
    Membres : 19
    Séances : place des Capucins, devant le bar La Madone (1er)
    Positionnement : “Plaisir, partage et performance. La performance est un positionnement assumé qui nous permet de nous distinguer des nombreux groupes de coureurs existants”
    Cotisation annuelle : 150 euros
    Subvention : aucune
    Événement organisé : Look & Find (course d’orientation urbaine dans Lyon)

    contresens.
    Route et trail
    Création : 2023
    Membres : 42
    Séances :
    - mardi, lieu différent selon l’entraînement
    - une sortie nature par mois
    Positionnement : “Nous sommes une association qui porte des valeurs écologiques et solidaires.”
    Cotisation annuelle : 80 euros

    Et aussi...
    Front Runners Lyon
    Salomon Running Club Lyon
    Adidas Runners Lyon
    Urban Runners Lyon
    Lyon City Goats
    Runclub Lyon
    So Trail Lyon
    Tout Shoes Club
    Club Alpin Français de Lyon Croix-Rousse
    Founders Running Club Lyon
    Super Nanas Run Club Lyon
    Girls Run Club
    Fasta Pasta Club
    UPMS Running Club
    Forme et performe

    à lire également
    Article payant Running à Lyon : la course devenue culture

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Les principaux clubs et communautés de running à Lyon 19:30
    Article payant Running à Lyon : la course devenue culture 19:00
    Un Grande Parade à vélo jusqu'à Parilly ce dimanche 18:31
    Illustration police Tim 26
    À Saint-Priest, deux jeunes interpellés après des débordements autour du lycée Condorcet 17:38
    Face à la mobilisation des lycéens lyonnais, le maire Grégory Doucet appelle au dialogue 16:29
    d'heure en heure
    faits divers
    Un appartement détruit dans un incendie volontaire à Villeurbanne 15:37
    Le Greener Festival s'attaque à la désinformation sur l'écologie 14:31
    Article payant Crise du jeu vidéo : comment la filière lyonnaise se réinvente 12:30
    Une école ukrainienne inaugurée à Lyon 12:20
    Quoi de neuf à Lyon ? 11:49
    Rentrée culturelle : “La Machine de Turing”, “Telle est la question”… et un nouveau directeur à la Comédie-Odéon 11:46
    Article payant Meilleurs Ouvriers de France : Louis Morin, directeur de salle chez Bocuse 11:30
    Coop Habitat Bourgogne lance "Les Loggias du Marché" en plein centre-ville de Geugnon 09:31
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut