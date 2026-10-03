Les principaux clubs et communautés de running à Lyon

Clubs historiques, collectifs récents, route ou trail : à Lyon, les coureurs ont l’embarras du choix. Tour d’horizon des groupes avec lesquels chausser ses baskets.

À Lyon, le running ne se pratique plus seulement en solitaire. Clubs historiques, associations de trail et nouveaux collectifs se partagent désormais les parcs, les quais et les pentes de la ville. Performance, convivialité, rencontres ou engagement : tour d’horizon (non exhaustif) des principaux groupes avec lesquels courir à Lyon.

Les clubs de running à Lyon

AAA Lyon

Route principalement

Création : 1949

Membres : environ 280

Séances :

- mardi 19 h (vitesses, côtes, PPG), au parc de la Tête-d’Or (allée des Ébats)

- mercredi 18 h 30 (VMA, piste), au parc de Gerland (devant les grilles du parc)

- jeudi 19 h (VMA, myocrossmax), au parc de Parilly (parking sud)

- samedi 9 h (parcours, fartlek, vitesse), au parc de Parilly

+ 1 dimanche/mois, sortie trail dans les monts d’Or

Positionnement : “Convivial et amical mais beaucoup d’athlètes participent à différents championnats de France.”

Cotisation annuelle : licence loisirs 96 euros (entraînements et courses), licence compétition 110 euros (entraînements et courses, y compris championnats de France)

Subvention : 1 500 euros de la Ville de Lyon

Événements organisés : L’Heure sur piste et participation à l’organisation du Run in Lyon

Courir à Lyon

Route et trail

Création : 2013

Membres : environ 700

Séances :

- mardi 19 h (urban trail), devant le magasin Distance au 1, rue de la Platière (1er)

- jeudi 19 h (run/fitness), au parc de la Tête-d’Or

- samedi 9 h (fractionné), UFR Staps (La Doua)

- dimanche 19 h (run/fitness), au parc de la Tête-d’Or

Positionnement : “Le sport pour toutes et tous, réunir les gens et lutter contre la sédentarité. Service public du sport.”

Cotisation annuelle : 2 euros

Subvention : aucune

Club Alpin Français de Lyon-Villeurbanne

Trail

Création : section trail en 2017

Membres : environ 150 pratiquants réguliers

Séances :

- mardi soir (travail spécifique)

- jeudi dans les monts d’Or

Le club organise plus de 200 activités trail par an.

Positionnement : Pratiquer et progresser en trail dans un collectif associatif avec une forte culture montagne.

Événement organisé : le futur trail Lyon-La Duch’ Monts d’Or (possiblement fin janvier 2027), ce qui serait le premier événement outdoor grand public organisé par le CAF

AAA Lyon, le club historique de running à Lyon. compte près de 280 membres @Guillaume Lamy

Lyon Ultra Run

Trail

Création : 2012 (partie évènementielle) et 2024 (pratique sportive)

Membres : 30 adhérents et une vingtaine de participants aux entraînements coachés

Séance : mardi 19 h, au chalet de la Sarra

Positionnement : “Convivialité mais on ne s’épargne pas pour autant.”

Cotisation annuelle : 180 euros (ou 60 euros les 10 séances)

Événements organisés : Lurdunum, Lyon Urban Trail, Ultra Boucle de la Sarra, LUT by Night, LyonSaintéLyon

Subvention : aucune

Lire aussi : Running à Lyon : la course devenue culture

Les communautés de running à Lyon

Lyon Running Crew

Route

Création : 2015

Membres : environ 70

Séances :

- lundi 19 h 30, place des Célestins (dénivelé), Guillotière (fractionné)

- mercredi 19 h 30 (“run social”)

Positionnement : “Convivial, on met en avant le ‘courir ensemble’.”

Événement organisé : Murder Run (spécial Halloween)

Muule Outdoor Club Lyon

Route et trail

Création : 2024

Membres : 85

Séances : jeudi 19 h, devant la boutique Muule au 23, quai Saint-Antoine

Positionnement : “Convivial, inclusif et axé vers la rencontre. Slogan : progresser, performer… et boire des bières.”doun

Cotisation annuelle : 60 euros

Subvention : aucune

Événement organisé : Run Écully

Food Runners Club Lyon

Route

Création : 2025

Membres : 250 membres (groupe WhatsApp)

Séances : samedi matin, Parc de la Tête d’Or, Porte des Enfants du Rhône

Cotisation annuelle : Gratuite

Positionnement : "Club convivial et social, avec une dimension entrepreneurs, founders et networking. L’objectif est de créer des rencontres autour du running, dans une ambiance accessible à tous, plutôt que de se concentrer uniquement sur la performance"

Subvention : aucune

Événements : Founders Shakeout Run, Christmas Run, Galette des Rois Run, Pancake Run / Maslenitsa,



Lyon Mountain Trail

Trail

Création : 2015

Membres : 50

Séances :

- mardi soir et jeudi soir au parc de la Tête-d’Or ou dans les pentes de Lyon selon l’entraînement

Positionnement : “Association à taille humaine qui souhaite garder un esprit de convivialité.”

Cotisation annuelle : 40 euros

Le Lyon Ultra Run organisme le Lurdunum, le Lyon Urban Trail, l'Ultra Boucle de la Sarra, le LUT by Night et la LyonSaintéLyon@Guillaume Lamy

Pimento Running Club Lyon

Route

Création : 2015

Membres : 140 membres actifs

Séances : lundi, mercredi et jeudi soir à 19 h 15

Positionnement : “Un running club accessible, jeune, convivial et communautaire, avec une attention portée à la sécurité des femmes.”

Cotisation mensuelle : 15 euros

Allez ! Allez ! Running Club

Route et trail

Création : 2024

Membres : 19

Séances : place des Capucins, devant le bar La Madone (1er)

Positionnement : “Plaisir, partage et performance. La performance est un positionnement assumé qui nous permet de nous distinguer des nombreux groupes de coureurs existants”

Cotisation annuelle : 150 euros

Subvention : aucune

Événement organisé : Look & Find (course d’orientation urbaine dans Lyon)

contresens.

Route et trail

Création : 2023

Membres : 42

Séances :

- mardi, lieu différent selon l’entraînement

- une sortie nature par mois

Positionnement : “Nous sommes une association qui porte des valeurs écologiques et solidaires.”

Cotisation annuelle : 80 euros

Et aussi...

Front Runners Lyon

Salomon Running Club Lyon

Adidas Runners Lyon

Urban Runners Lyon

Lyon City Goats

Runclub Lyon

So Trail Lyon

Tout Shoes Club

Club Alpin Français de Lyon Croix-Rousse

Founders Running Club Lyon

Super Nanas Run Club Lyon

Girls Run Club

Fasta Pasta Club

UPMS Running Club

Forme et performe