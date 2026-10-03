Après dix années consacrées à la construction et au développement de la Comédie-Odéon, Julien Poncet a quitté ses fonctions en avril dernier pour se consacrer à de nouveaux projets. C'est Jérôme Leleu qui a pris la direction du lieu en septembre.

Petit rappel, le théâtre est passé de 20 000 spectateurs dans la première année à 75 000 pour cette dernière saison, en programmant notamment des têtes d’affiche, des pièces parisiennes ou vues en Avignon, couronnées de succès et de récompenses qui sont jouées par des comédiens de notre région ; ainsi que de la musique, de l’humour et des spectacles pour le jeune public…

Afin d’accroître le succès du lieu, Julien Poncet a mis sur pied une association avec la société de presse Rosebud (éditeur entre autres de Tribune de Lyon), qui se poursuivra. Bénéficiant de moyens financiers accrus (avec également une aide de la mairie de Lyon), l’Odéon a récemment fait peau neuve. L’espace d’accueil est plus vaste et convivial, avec un endroit chaleureux pour se restaurer.

Accueilli début septembre par l’équipe de l’Odéon, Jérôme Leleu a officiellement pris la direction du lieu. Il a remis sa démission du théâtre d’Aubagne qu’il dirigeait auparavant. Homme d’expérience, il a été comédien, producteur, diffuseur de spectacles, directeur artistique de festival, directeur de théâtre dans le public et le privé. Aucun bouleversement ni changement de ligne n’est à attendre, la programmation pour les prochains mois étant déjà établie. Même si Jérôme Leleu imprimera forcément sa marque et une nouvelle dynamique.

Durant ce mois d’octobre, on pourra voir La Machine de Turing, un spectacle consacré au génial mathématicien britannique Alan Turing (cf. notre critique dans le mensuel de septembre). Ainsi que Telle est la question, une pièce qui mélange allègrement jeu et non-jeu, en compagnie d’un vrai faux spectateur/acteur (Cédric Daniélo) qui s’empare à sa manière du plus célèbre des monologues, celui d’Hamlet, dans la pièce qui porte son nom, écrite par William Shakespeare, To be or not to be.

La Machine de Turing –Jusqu’au 30 octobre ; Telle est la question – Tous les samedis du 3 octobre au 28 novembre à la Comédie-Odéon