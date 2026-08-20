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Ancienne photo du local occupé par H&M, rue Gambetta, Saint-Etienne. @Comme un camion

Saint-Etienne : les anciens locaux H&M trouvent un locataire après six ans vides

  • par Emma Vignet

    • Les 1 250 m² des anciens locaux H&M, rue Gambetta à Saint-Etienne, vont reprendre vie au bout de six années de vacances.

    Du monde s’active depuis quelques jours derrière les vitrines. À Saint-Etienne, les 1 250 m² des anciens locaux H&M de la rue Gambetta ont trouvé chaussures à leurs pieds, selon le Progrès. Pendant six ans, la grande vitrine est restée vide. Une bonne nouvelle pour le centre-ville, progressivement déserté par les grandes enseignes de prêt-à-porter.

    Six ans pour retrouver un nouveau locataire 

    Depuis six ans, le local restait vide et ses portes, closes. Plus pour très longtemps. Selon des informations rapportées par Le Progrès, l’espace a trouvé un repreneur et devrait reprendre vie dans les prochaines semaines. Pour l’heure, aucun nom n’a officiellement été dévoilé.

    Ces dernières années, plusieurs pistes avaient été évoquées : Decathlon, Darty, des enseignes alimentaires ou encore de bricolage. Sans jamais aboutir. 

    L’espace était vacant depuis le départ de l’enseigne H&M vers le centre commercial Steel en 2020. Pourtant situé dans l’une des principales rues commerçantes de la ville, le local n’a pas été simple à relouer. Sa superficie et sa configuration ont, entre autres, compliqué les recherches. Car une surface commerciale de cette taille coûte cher à exploiter.

    Le symbole d’un centre-ville en déclin

    Cette future ouverture est, sans nul doute, une bonne nouvelle pour les Stéphanois, de plus en plus habitués aux rideaux baissés et aux fermetures. Ramener les clients dans les rues commerçantes reste, toutefois, un défi.

    Depuis l’ouverture de Steel en 2020, les commerces de prêt-à-porter laissent progressivement place à la restauration et à l’alimentation. Encore récemment, Pimkie et Kookaï ont quitté le centre-ville. En novembre dernier, les anciens locaux de Zara hommes, désormais installés à Steel, ont quant à eux accueilli un Burger King.

    Ouvert il y a six ans à la sortie de la ville, le centre commercial attirait déjà six millions de visiteurs en 2022. H&M, anciennement installé rue Gambetta, avait lui aussi fait le choix de déménager à Steel.

    Un local vacant de moins 

    Et un de moins. La renaissance de ces locaux est à saluer au vu du nombre d’espaces commerciaux vacants dans les rues de Saint-Etienne. En 2022, la ville en comptait 637. La municipalité avait même décidé, la même année, de proposer une aide exceptionnelle aux propriétaires souhaitant réaliser des travaux de réhabilitation.

    Toujours selon Le Progrès, l’annonce officielle du nouveau locataire devrait arriver dans les jours ou les semaines à venir.

    Lire aussi : Carrefour ferme sa plateforme de relation clients, une centaine d’emplois sera supprimée

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