Quoi de neuf à Lyon ?

Les nouvelles adresses sélectionnées par la rédaction de Lyon Capitale

Bijoux accessibles

Première maison de joaillerie fine en ligne, Edenly pose définitivement ses valises à Lyon, après une expérience en pop-up réussie. L’objectif de la marque : démocratiser l’accès aux bijoux en or et diamants. Pensés à Genève et fabriqués à la main en atelier par des maîtres et artisans joailliers, les bijoux Edenly sont délicats et raffinés, et reconnus pour leur qualité. Le choix s’avère difficile car pas moins de 10 000 références sont proposées, avec 200 nouveaux modèles chaque année. Vous pouvez aussi vous faire fabriquer sur mesure le bijou qui vous ressemble, unique, après avoir sélectionné la monture, la pierre, la taille, la gravure… Quelle que soit votre demande, vous serez bien accueilli et conseillé. Une autre manière de rendre la joaillerie accessible.

Edenly –2, rue des Archers, Lyon 2e

Joyeux bazar

Imaginée par Erika, La Boudeuse est une vraie caverne d’Ali Baba à l’univers éclectique et poétique. Peintures, sculptures et bijoux créés par la maîtresse des lieux, vêtements neufs et de seconde main, objets de déco et meubles chinés, boucles d’oreilles et broches des années 50, parfums de maison et de corps de chez Héritage Berbère ou encore jolis foulards en soie Maison Fanli… Tout est charmant et à prix doux. Mention spéciale pour les mises en scène par couleurs, avec un vrai sens esthétique et la volonté de raconter une histoire. N’hésitez pas à pousser la porte, Erika saura être à l’écoute, s’adaptera à vos goûts et vos envies, et pourra même vous proposer une création sur mesure.

La Boudeuse –53, rue Franklin, Lyon 2e

À table !

Âme à table est la première épicerie lyonnaise 100 % sans gluten. Imaginée par Bénédicte pour tous les sensibles et intolérants à cette protéine du blé – mais évidemment pour tous les autres aussi –, elle propose pas moins de 500 références de produits sucrés, salés, frais et surgelés, sans oublier un grand choix de boissons, produits cosmétiques et d’hygiène, histoire de compléter vos courses. Bénédicte mise sur le goût et les textures et se livre à une recherche minutieuse pour sélectionner soigneusement des produits de qualité, parfois bios mais tous gourmands. Vous ferez de belles découvertes, dont la plupart ne se trouvent pas en distribution classique. Pâtes fraîches, donuts, cornets de glace, pain frais, bière… De quoi vous régaler sans voir votre ventre gonfler !

Âme à table –19, rue Vauban, Lyon 6e

Souliers uniques

Proposer des souliers haut de gamme pour homme au plus grand nombre, telle est la volonté de la marque française Septième Largeur. Après s’être établie à Paris ainsi qu’à l’international grâce à son e-shop et ses boutiques à Genève et Taipei, l’enseigne pose ses valises à Lyon, au cœur de la Presqu’île. Une nouvelle page pour cette marque qui cultive le sens du détail, l’exigence de la qualité, le savoir-faire artisanal, le tout avec une vision contemporaine de l’élégance. Conçus pour traverser le temps, les souliers sont fabriqués en Espagne dans des ateliers réputés pour la grande qualité de leur travail. La spécificité de la maison ? Les patines proposées dans une grande palette de couleurs profondes, et qui offrent le plaisir de porter des souliers uniques.

Septième Largeur –15, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e