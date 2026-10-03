Un appartement détruit dans un incendie volontaire à Villeurbanne

Malgré l’intervention des pompiers, l’appartement a été détruit par les flammes. Photo illustration © Tim Douet

Un appartement a été entièrement détruit par les flammes dans la nuit de vendredi à samedi 3 octobre, à Villeurbanne.

Un feu s'est déclaré vers 2 h 20 dans un appartement à Villeurbanne la nuit du vendredi au samedi 3 octobre. Le logement se trouvait au quatrième étage d'un immeuble de la rue Lafontaine, dans le quartier Ferrandière - Maisons Neuves.

Plusieurs individus auraient tenté de forcer la porte du domicile avant le départ de feu, d'après Le Progrès. L’appartement, a priori équipé d’une porte blindée, a été entièrement ravagé.

71 habitants évacués

Les 71 occupants de l’immeuble ont été évacués et mis à l’abri dans une école située à proximité. Ils ont pu regagner leur domicile aux alentours de 5 heures du matin.

Selon les premiers constats, aucun produit accélérant ne semble avoir été utilisé pour provoquer l’incendie. Les circonstances précises du sinitre doivent être déterminées.

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