De la pluie et des orages ce jeudi à Lyon, jusqu'à 27 degrés attendus

Une journée très instable attend les Lyonnais ce jeudi 20 août, avec des températures qui atteindront les 27 degrés dans l'après-midi.

Nous y sommes, enfin. Après plusieurs semaines étouffantes, la capitale des Gaules va connaître un rafraîchissement de son atmosphère ô combien important. Ce jeudi 20 août sonne le glas de la cinquième vague de canicule, bien installée depuis le début du mois.

Ce matin, la pluie a fait son apparition et le soleil semble être bien caché par des nuages chargés. En revanche, de forts orages sont à prévoir dans l'après-midi, intensifiant les précipitations d'après Météo France.

Côté températures, il fait 17 degrés ce matin. Au meilleur de la journée, le mercure ne dépassera pas les 27 degrés, des valeurs légèrement en-dessous des normales de saison. Mais on ne va pas s'en plaindre...