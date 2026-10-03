Une école ukrainienne inaugurée à Lyon

Ce samedi 3 octobre a eu lieu l'inauguration de l'école ukrainienne dans les locaux de l’école municipale Joannes Masset (9e arrondissement).

Pain et sel, symbole ultime de l'hospitalité, de la paix et du respect envers un hôte en Ukraine, étaient servis à l’école municipale Joannes Masset (9e arrondissement) où a eu lieu l'inauguration de l'école ukrainienne Saint-Nicolas, ce samedi 3 octobre.

Le maire Grégory Doucet a goûté le pain et le sel offerts par les élèves et la directrice de l'école ukrainienne.

Si cette école ukrainienne existe depuis 2015, elle avait jusque-là jamais trouvé d'endroit fixe et se baladait d'un bâtiment à l'autre. Depuis mi-septembre, elle investit tous les samedis, de 9 à 15 heures, les locaux de l’école Joannes Masset. "C'est la première fois qu'on a un vrai local !", se félicite une maman.

Des cours de langue et d'histoire ukrainienne

La directrice de l'école ukrainienne Valentyna Cellier se réjouit d'avoir enfin un "espace adapté" pour la soixantaine d'enfants inscrits. "Ma fille est née ici, donc c'est aussi important pour moi en tant que maman", a-t-elle ajouté.

Cours de langue ukrainienne, histoire de l'Ukraine... Chaque samedi, les élèves suivent le cursus scolaire qu'ils auraient suivi s'ils étaient restés en Ukraine. Les élèves vont ainsi à l'école française la semaine et à l'école ukrainienne le samedi. "Cela permet aux enfants de savoir d'où ils viennent", a précisé le maire du 9e arrondissement, Emmanuel Giraud. L'école est d'ailleurs certifiée par l'État ukrainien et délivre une certification à la fin du cursus.

"C'est très important de garder un lien avec notre culture"

Au-delà des cours, cette école permet à la communauté ukrainienne de se retrouver. "C'est très important de garder un lien avec notre culture", souligne Olena, maman de Margarita. Ce lieu permet aux enfants, mais aussi aux parents, de rester connecté à l'Ukraine. "C'est plus qu'une école, j'ai rencontré des amis ici", raconte Kristina.

À l'occasion de l'inauguration, plusieurs traditions ukrainiennes ont été respectées : port de tenue traditionnel, chant de l'hymne national de l'Ukraine, distribution de cadeaux et buffet de différents plats ukrainiens.

Les élèves ont chanté une chanson ukrainienne à l'occasion de l'inauguration de leur école.

Un flash mob a aussi été lancé, réunissant adultes et enfants autour d'une chanson traditionnelle ukrainienne.

Un flash mob traditionnel ukrainien a été lancé pour célébrer l’inauguration d’une école ukrainienne dans le 9e arrondissement #actualite #lyon #education #ukraine pic.twitter.com/b6ctJweJzG — Lyon Capitale (@lyoncap) October 3, 2026

Le consul général d’Ukraine Serhii Esaulov était lui-même très ému. Il n'a pas caché sa satisfaction de voir ces familles ukrainiennes qui peuvent assurer une continuité de la scolarité de leurs enfants, ici en France, "dans un environnement stable et sécurisé".

Enfin, le maire de Lyon, Grégory Doucet, a tenu à rappeler que la Ville de Lyon était devenue la première grande ville de France à rejoindre la campagne « Ensemble, sauvons les otages ukrainiens », en parrainant deux civils ukrainiens détenus, Yana Souvorova et Oleksandre Zaporojets.