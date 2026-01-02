Actualité
© Antoine Merlet

Près de Lyon : une quarantaine de caravanes s'installe sur un parking de Meyzieu

  • par Loane Carpano

    • Depuis jeudi 1er janvier, une quarantaine de caravanes occupe illégalement le parking des Servizières à Meyzieu.

    Jeudi 1er janvier, une quarantaine de caravanes s'est illégalement installée dans la commune de Meyzieu à l'Est de Lyon. En provenance de Saint-Quentin-Fallavier (Isère), la communauté de gens du voyage s'est installée sur le parking des Servizières, habituellement utilisé par l'école voisine et la plaine des sports.

    Interrogé par Actu Lyon, le maire de Meyzieu, Cristophe Quiniou a affirmé attendre un départ des caravanes "dans les jours qui viennent" : "De toutes les manières, lundi, il n’y aura pas d’autre issue : le parking sera dégagé", a t-il promit au micro de nos confrères.

    Intervenu sur place aux côtés de la police nationale, l'élu assure "que tous les moyens seront mis en oeuvre pour procéder à une expulsion." Reste à voir si le parking de l'école sera évacué avant la rentrée programmée lundi 5 janvier.

    Lire aussi : 85 caravanes s'installent illégalement dans un champ de Saint-Genis-Laval

    Georges Képénékian
    Article payant Georges Képénékian : "Je crois en la modération”

