La liste de la promotion 2026 de la Légion d'honneur a été dévoilée ce jeudi 1er janvier. Zoom sur les personnalités lyonnaises présentes.

Qui dit nouvelle année, dit forcément légion d'honneur. Publiée au journal officiel ce 1er janvier, la liste distingue plusieurs personnalités dont l'écrivain Boualem Sansal, l'acteur Jean-Paul Rouve, ou encore l'ancien député André Chassaigne.

En outre, des Lyonnais ont également été décorés de cette célèbre distinction créée en 1802 par Napoléon Bonaparte. Parmi eux, on retrouve entre autres, l'ancien président de la Banque centrale européenne, Jean-Claude-Trichet qui passe de commandeur à grand officier de la Légion d'honneur.

Laurent Solly nommé chevalier, la rectrice de l'académie de Lyon élevée officer

Le grand rabbin de France Haïm Korsia, né à Lyon, est élevé au grade de commandeur. Josiane Beaud, ancienne directrice régionale de la SNCF et présidente de la commission intergouvernementale du Lyon-Turin, devient officier sur proposition du ministère des transports, à l'instar de l'actuelle rectrice de l'académie de Lyon, Anne Bisagni-Faure.

À noter plusieurs entrées au grade de chevalier, à commencer par l'ancien dirigeant de Meta en France et dans une partie de l'Europe Laurent Solly, dont l'avenir pourrait bientôt s'écrire du côté du groupe LVMH. Sa nomination a été sollicitée par le ministère de l'économie et du numérique. Un autre ministère, celui de la culture, a proposé le nom de la réalisatrice lyonnaise Diane Kurys que l'on connait notamment pour le film Sagan. Enfin, le natif de Thizy (Rhône), Pascal Demurger, directeur général de la mutuelle d'assurance MAIF, est également nommé chevalier.

