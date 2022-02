Après les défections, Michèle Morel (RN) déplore “des revanches personnelles” - (vidéo)

Michèle Morel, déléguée départementale du Rassemblement national, est l’invitée de 6 minutes chrono. Elle revient sur la défection d’élus du RN au profit d’Eric Zemmour.

Depuis quelques semaines, le Rassemblement national et Marine Le Pen subissent des défections régulières d’élus au profit d’Eric Zemmour (Reconquête). Dans le Rhône, Christophe Boudot, conseiller régional et ancien élu à Lyon, a fait ce chemin. Un départ qui suscite la colère de Michèle Morel, déléguée départementale du RN et conseillère régionale : “Ils partent sans prévenir et sont critique d’une façon moche. Je suis étonné de ne pas avoir été prévenu par Christophe Boudot. Ce n’est pas un départ politique, mais de convenance personnelle”.

Michèle Morel ne lie pas ces départs à un problème de positionnement politique de Marine Le Pen et pointe “des revanches personnelles. Ce sont des règlements de compte qui n’ont rien à voir avec la politique”. Elle accuse Eric Zemmour de courir après une union des droites qu’elle juge impossible à réaliser et le qualifie de plus radical et extrémiste que le RN.