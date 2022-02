Conseiller municipal de Lyon de 2014 à 2020, président du groupe FN puis RN à la région entre 2014 et 2019, Christophe Boudot quitte le RN et rejoint Eric Zemmour.

"J'ai pris la décision d'apporter mon parrainage à Eric Zemmour et de poursuivre mon action politique au sein de la formation Reconquête", explique Christophe Boudot, conseiller régional, et élu sur les listes du RN à la région en 2021.

Secrétaire département du FN du Rhône entre 2007 et 2016, Christophe Boudot a aussi été conseiller municipal de Lyon (entre 2014 et 2020) mais aussi conseiller à la Métropole de Lyon (entre 2014 et 2020) et président du groupe FN puis RN à la région (entre 2014 et 2019).

"Je quitte avec beaucoup de regrets, le parti de mes vingt ans ; je quitte un parti pour lequel j’ai milité sans relâche depuis 35 ans ; je quitte un parti dont j’ai porté haut les couleurs, dans les dernières campagnes municipales, régionales et européennes ; je remercie chaleureusement l’ensemble des militants qui, sans relâche, m’ont aidé à incarner la Résistance nationale dans notre département et notre région", explique-t-il.

