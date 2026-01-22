Métropole de Lyon. Tramway Plateau nord : la gauche accuse les maires LR de prôner "le rien"

La gauche accuse les maires LR du Plateau nord de la métropole de Lyon de s'opposer à l'arrivée d'un tramway dans leur communes pour des raisons politiciennes.

Après le métro E de Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas en début de semaine, c'est le promesse de Bruno Bernard d'un tramway pour desservir le plateau nord de l'agglomération lyonnaise qui agite désormais la campagne des élections métropolitaines.

Mercredi, les maires Les Républicains de Caluire-et-Cuire, Sathonay-Camp et Rillieux-la-Pape accusaient en effet le président sortant de la Métropole de Lyon de promettre en campagne "ce qu'il a toujours refusé pendant son mandat". Évoquant donc l'arrivée d'un transport lourd sur leur territoire, mais aussi les annonces de nouvelles stations Vélo'v pour Caluire et Rillieux.

Lire aussi : Métropole de Lyon. Vélo'v, tramway... Les maires du Plateau nord allument Bruno Bernard

"Inacceptable que ces élus sacrifient l'amélioration du service public pour protéger une coalition"

Ce jeudi, la gauche répond par la voix de la tête de liste socialiste Fabrice Matteucci, déplorant l'attitude des maires Alexandre Vincendet, Bastien Joint et Damien Monnier qui "prônent le rien plutôt que le mieux face à une demande forte des habitants". Selon la gauche, "cette obstruction n'a qu'un seul but : masquer l'absence totale de propositions de leur propre tête de liste métropolitaine pour le Nord de la métropole".

Véronique Sarselli a en effet promis d'abandonner le TEOL à l'ouest pour le remplacer par un métro E à horizon 2035, puis une extension à très long terme de ce dernier vers l'est, mais sans évoquer de projet au nord de l'agglomération. "Il est inacceptable que ces élus sacrifient l'amélioration du service public pour protéger une coalition, le rassemblement Aulas-Sarselli, qui a d'ores et déjà acté un abandon du territoire en n'annonçant aucun projet structurant avant 2050", dénoncent la gauche et les écologistes.

Pour rappel, Bruno Bernard a évoqué l'étude de deux scénarios pour ce futur tramway T13. L'un moins coûteux et plus rapide en surface mais qui nécessitera d'importants aménagements sur la montée des Soldats et certainement des expropriations. L'autre plus long et plus coûteux, semi-enterré.

Lire aussi : TEOL, tramway à Caluire et Rillieux... Le plan de Bruno Bernard pour les transports en commun