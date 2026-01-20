TEOL, tramway à Caluire et Rillieux... Le plan de Bruno Bernard pour les transports en commun

Bruno Bernard a présenté ce mardi son projet pour les mobilités en métropole de Lyon dans le cadre des élections métropolitaines du mois de mars.

Lundi, Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli présentaient, à Tassin-la-Demi-Lune, leur vision pour les transports en commun dans la Métropole de Lyon, principalement articulée autour de la création d'un métro E en lieu et place du projet TEOL, porté par leur opposant, Bruno Bernard. Ce mardi, ce dernier a à son tour présenté à la presse, dans le 5e arrondissement, son plan qu'il juge "réaliste, travaillé, chiffré, tout le contraire" de celui de ses opposants a-t-il déclaré.

TEOL "correspond aux besoins" réaffirme Bernard

L'écologiste a ainsi réaffirmé sa volonté de mettre en oeuvre le Tramway express de l'ouest lyonnais d'ici 2032, un projet qui, dit-il, "correspond aux besoins et nous permet un milliard d'euros d'économies par rapport au métro E". Des économies qui ont permis la création d'une rocade de tramway dans l'est lyonnais notamment. Bruno Bernard a par ailleurs confirmé que les travaux de la partie enterrée du TEOL seraient effectués dans le sens de la montée, avec une base chantier sur la Saône, réduisant significativement l'impact des travaux sur l'environnement du quartier Ménival.

Une base chantier aurait en effet été installée dans le 5e arrondissement si le tunnel avait été creusé, comme il est le plus courant de le faire, dans le sens de la descente. Elle aurait généré au plus fort des travaux un trafic de plus de 200 camions par jour. "TEOL n'est pas quelque chose qu'on invente, il n'est pas une chimère ou un horizon inatteignable. On sait lancer ce projet et le faire aboutir en 2032. Le projet est financé et les 800 millions d'euros s'inscrivent dans une PPI soutenable" a défendu François Journy, tête de liste de l'union de la gauche et des écologistes dans l'ouest lyonnais.

Un tramway aérien ou semi-enterré vers Rillieux

Le président sortant a aussi dévoilé un projet de création d'un nouveau tramway en direction du nord de la métropole de Lyon. Cette nouvelle ligne relierait la Part-Dieu et Rillieux-la-Pape, en traversant notamment Villeurbanne et Caluire-et-Cuire, tout en proposant "une interconnexion avec la gare de Sathonay-Camp". Plusieurs scénarios seront étudiés. Un premier tracé entièrement en surface, estimé à 350 millions d'euros et promis pour 2034 pourrait emprunter la montée des Soldats, puis utiliser l'infrastructure du tramway T1 jusqu'à la station Condorcet. Un deuxième tracé aérien pourrait emprunter la route de Strasbourg, simplifiant son insertion dans l'environnement urbain mais réduisant significativement son accessibilité.

Le premier est, à l'instant T, jugé "plus logique" par Bruno Bernard, mais il nécessiterait des acquisitions foncières et un certain nombre d'adaptation sur la partie de la montée des Soldats la plus étroite. Un troisième scénario, semi-enterré, pourrait régler un certain nombre de problématiques liées à l'insertion du tramway. Il est en revanche significativement plus coûteux, estimé à 900 millions d'euros, et ne verrait le jour qu'à horizon 2040. Une projet plus délicat à financer alors que Sytral mobilités dispose d'une capacité d'investissement située autour de 500 millions d'euros d'ici 2035. "Nous avons aujourd'hui 12 ans de capacité de désendettement. Toulouse, Bordeaux et Aix-Marseille sont plutôt autour de 15 ans. Nous pouvons monter à près de quatre milliards d'euros de dette, cela reste dans l'acceptable", estime Bruno Bernard. La fréquentation attendue pour cette nouvelle ligne est estimée à 40 000 voyages par jour.

Le BHNS prolongé à horizon 2028-2029

Enfin, Bruno Bernard a rappelé sa volonté d'étendre le Bus à haut niveau de service TB12 vers Parilly à l'horizon 2028-2029 en desservant notamment la zone d'activité du quartier Berliet. "Quand je vois que le maire de Saint-Priest veut revoir le tracé du T8 et lui faire faire des détours, je rappelle que le BHNS desservira cette zone avant l'arrivée du T8", a ainsi lancé le président écologiste alors que Véronique Sarselli et Gilles Gascon, maire de Saint-Priest ont indiqué lundi vouloir changer le tracé de la ligne qui doit compléter la rocade est des tramways.

Pour rappel, lundi 19 janvier, Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli ont annoncé de leur côté leur intention d'abandonner le TEOL au profit du métro E qui ne verrait pas le jour avant 2035 et estimé à au moins 1,4 milliard d'euros. Une première section serait réalisée entre Tassin et Bellecour, avant une extension jusqu'à la Part-Dieu, puis un hypothétique prolongement jusqu'à l'aéroport Saint-Exupéry à horizon 2040. Le duo imagine une "grande dorsale pour une métropole européenne" qui desservirait notamment la LDLC Arena de la famille Aulas, déjà desservie par le tramway T7, le moins emprunté du réseau TCL. Sur le moyen terme, aucune annonce concernant de nouvelles lignes au nord ou à l'est n'a été effectuée.

