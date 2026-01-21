Métropole de Lyon. Vélo'v, tramway... Les maires du Plateau nord allument Bruno Bernard

Les maires de Rillieux, Caluire et Sathonay-Camp attaquent Bruno Bernard qui , en campagne électorale, promet selon eux, "ce qu'il a toujours refusé pendant son mandat.

Bruno Bernard avait indiqué ce mardi qu'il rencontrerait jeudi les maires du Plateau nord de la métropole de Lyon pour évoquer les sujets de transports en commun. Une réunion prévue de longue date selon l'élu, qui semble relativement compromise. Dans un communiqué diffusé ce mercredi, Alexandre Vincendet, Bastien Joint et Damien Monnier s'en prennent au président sortant de la Métropole de Lyon qui, selon eux, "promet pendant la campagne ce qu'il a toujours refusé pendant son mandat".

Les maires défendent une desserte "enterrée"

Une réaction qui fait suite à la proposition de campagne de l'élu écologiste d'un nouveau tramway qui relierait La Part-Dieu et Rillieux-la-Pape. La goutte d'eau pour les édiles de Rillieux, Caluire et Sathonay-Camp, qui évoquent par ailleurs une autre proposition de campagne de Bruno Bernard : la création de nouvelles stations Vélo'v à Caluire et Rillieux "qu'il a toujours refusées pendant son mandat", dénoncent les maires qui soutiennent Véronique Sarselli.

Ils accusent par ailleurs Bruno Bernard de vouloir "exproprier les riverains de la montée des Soldats", pour faire passer le nouveau tramway promis. Le scénario le moins coûteux et le plus rapide proposé par le président sortant nécessiterait en effet des aménagements de la voirie, trop étroites sur certains segments. Des aménagements qui pourraient se traduire par des expropriations comme c'est le cas à Tassin-la-Demi-Lune pour le tramway express de l'ouest lyonnais.

"Les maires de Caluire et Cuire, Rillieux la Pape et Sathonay Camp ont toujours défendu, unis, une desserte du plateau nord, enterrée sous la Montée des Soldats, qui permettrait de desservir la gare de Sathonay-Rillieux et d’aller jusqu’à Ostérode, réduisant ainsi la pollution, les embouteillages", écrivent-ils. Un scénario qui n'est pas écarté par Bruno Bernard mais qui ferait monter la facture à environ 900 millions d'euros selon le président sortant.

