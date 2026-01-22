Municipales à Lyon : Kimelfeld tape sur Doucet et appelle à ne pas voter pour Aulas

Lors du dernier Conseil municipal du mandat ce jeudi, l’ex-président de la Métropole de Lyon David Kimelfeld n’a pas hésité à critiquer la "pratique du pouvoir" menée par Grégory Doucet et dénoncé "l’inconsistance des idées et les mensonges" de Jean-Michel Aulas.

À quelques semaines des élections municipales, les langues se délient. Lors du dernier Conseil municipal du mandat ce jeudi 22 janvier, l’ex-président de la Métropole de Lyon et conseiller municipal depuis 2011, David Kimelfeld n’a pas hésité à dire le fond de sa pensée quant aux candidats Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas.

"Réfléchissez à deux fois"

Comme le rapportent nos confrères du Progrès, David Kimelfeld a notamment reproché au maire écologiste sortant et candidat à sa réélection sa "pratique du pouvoir, incapable d’écouter au-delà de sa base". Et d’ajouter : "Vous avez fabriqué du rejet et pris le risque de créer les conditions politiques du retour de la droite […] parce que l’exaspération cherche un exutoire".

Et l’ex-président de la Métropole de Lyon n'a pas été non plus tendre avec le candidat Cœur Lyonnais, Jean-Michel Aulas (sans étiquette, mais soutenu par la droite et le centre). Alors qu’il avait déjà annoncé ne pas soutenir l’ancien président de l’Olympique lyonnais, David Kimelfeld a dénoncé les propos sexistes de l’un des proches du candidat tenus envers Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI), mais également "l’inconsistance des idées et les mensonges" de son programme. À commencer par son projet de méga-tunnel sous Fourvière, "périmé avant qu’il ne soit porté sur les fonts baptismaux, et dont le coût sous-coté n’est que la promesse d’un péage pour tous".

David Kimelfeld estime enfin que "les enjeux du territoire exigent de la nuance, de la coopération, de la solidité, du respect, et une forme de décence politique" et insiste : "Réfléchissez à deux fois avant de confier les clés de cette ville à celui que beaucoup voient comme une providence".

