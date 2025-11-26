Alors qu'il présentait les enjeux budgétaires du Sytral, Bruno Bernard a dénoncé la mesure de gratuité des TCL pour une partie des Lyonnais proposée par Jean-Michel Aulas.

Le président de la Métropole de Lyon et du Sytral, Bruno Bernard a présenté ce mercredi les enjeux du débat d'orientation budgétaire 2026 qui aura lieu jeudi 27 novembre lors du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des transports en commun. En cette année électorale, l'investissement atteindra un niveau record de près de 900 millions d'euros, avec une moyenne annuelle de plus de 500 millions d'euros entre 2021 et 2026, contre 210 millions entre 2015 et 2020.

"Les promesses n'engagent que ceux qui les croient"

L'écologiste a aussi profité de sa casquette de président du Sytral pour démonter les premières propositions de JMA, et notamment sa promesse d'une gratuité pour tous les Lyonnais dont le revenu est inférieur à 2 500 € par mois. "Les promesses n'engagent que ceux qui les croient", lance Bruno Bernard, qui considère qu'en "aucun cas", cette mesure ne pourrait être mise en place.

Selon l'équipe de Jean-Michel Aulas, la mesure coûterait environ 30 millions d'euros. 30 millions d'euros à trouver dans un budget de fonctionnement déjà à flux tendu pour la Ville de Lyon. Les équipes de l'ex-président imaginent la financer en rognant sur le budget communication et sur des subventions.

Entre 30 et 80 millions d'euros

S'il n'a pas donné de chiffre, Bruno Bernard a quant à lui rappelé ce mercredi que les recettes du Sytral issues des abonnement des Lyonnais représentent quasiment la moitié des recettes de billetterie totales, soit environ 150 millions d'euros. Chez nos confrères de Rue89Lyon, il évoquait la somme de 80 millions d'euros.

"Sans parler de l'inégalité territoriale... Comment justifier que les habitants qui ont la meilleure offre payent moins que les autres ?", a conclu le président du Sytral qui prédit qu'il sera impossible de mettre en oeuvre une telle mesure tout en imaginant de nouveaux investissements.

Aulas demande un audit : "Il n'est pas capable de lire des délibérations ?"

Interrogé sur "l'audit" demandé par Jean-Michel Aulas en réponse à l'appel à un débat de Grégory Doucet, Bruno Bernard a indiqué ne pas avoir "compris ce qu'il voulait". "J'ai surtout compris qu'il ne voulait pas débattre", a relevé le président de la Métropole toujours pas officiellement en campagne. Et d'ajouter : "Il a visiblement besoin qu'on lui fasses des fiches. Lui et ses alliés ne sont pas capables de lire des délibérations ?"