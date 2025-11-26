Le groupe Bocuse s'invite au grand prix de F1 d'Abu Dhabi

La maison Bocuse s'installera sur le circuit de Yas Marina pendant une semaine pour la clôture de la saison de F1.

Le groupe Bocuse va participer au grand prix de Formule 1 d'Abu Dhabi du lundi 1er au dimanche 7 décembre. Selon nos confrères de Tribune de Lyon, la maison Bocuse s'installera dans la zone évènementielle du circuit de Yas Marina où la saison de F1 s'achèvera.

Un restaurant éphémère pour la F1

Le groupe proposera un concept de restaurant éphémère baptisé La Broche qui proposera une carte axée sur la rôtisserie, accompagnée de frites ou purée, salade, et crème brûlée ou gaufre en dessert.

Le groupe Bocuse enverra sur le circuit de F1 quatre grands chefs de la maison : Bruno Sonnery, ancien chef de rang pendant 30 ans à l'Auberge du Pont de Collonges, Emmanuel Vivion, Tony Abdallah et Christophe Foulquier.