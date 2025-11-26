Actualité

Le groupe Bocuse s'invite au grand prix de F1 d'Abu Dhabi

  • par Nathan Chaize

    • La maison Bocuse s'installera sur le circuit de Yas Marina pendant une semaine pour la clôture de la saison de F1.

    Le groupe Bocuse va participer au grand prix de Formule 1 d'Abu Dhabi du lundi 1er au dimanche 7 décembre. Selon nos confrères de Tribune de Lyon, la maison Bocuse s'installera dans la zone évènementielle du circuit de Yas Marina où la saison de F1 s'achèvera.

    Un restaurant éphémère pour la F1

    Le groupe proposera un concept de restaurant éphémère baptisé La Broche qui proposera une carte axée sur la rôtisserie, accompagnée de frites ou purée, salade, et crème brûlée ou gaufre en dessert.

    Le groupe Bocuse enverra sur le circuit de F1 quatre grands chefs de la maison : Bruno Sonnery, ancien chef de rang pendant 30 ans à l'Auberge du Pont de Collonges, Emmanuel Vivion, Tony Abdallah et Christophe Foulquier.

    à lire également
    bruno bernard, président de la métropole de Lyon, à la préfecture du Rhône
    TCL : à Lyon, Bruno Bernard se paye la gratuité proposée par Jean-Michel Aulas

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le groupe Bocuse s'invite au grand prix de F1 d'Abu Dhabi 16:04
    bruno bernard, président de la métropole de Lyon, à la préfecture du Rhône
    TCL : à Lyon, Bruno Bernard se paye la gratuité proposée par Jean-Michel Aulas 15:35
    PAF Police aux frontières
    Des faux inspecteurs de la Répression des fraudes arnaquent une vingtaine de Lyonnais 15:01
    Lyon : le park vélo Béraudier accessible à tous les usagers dès le 1er décembre 14:28
    Haute-Savoie : Jarnias prend de la hauteur après l’acquisition d’Hydrokarst 14:05
    d'heure en heure
    Bronchiolite du nourrisson : une étude "pionnière" des HCL révèle les inégalités territoriales de la métropole lyonnaise 13:57
    Un septuagénaire condamné après un acte zoophile sur une jument à Arnas 13:23
    Ain : Louane et Luiza en clôture du Printemps de Pérouges 2026 12:51
    "Faut-il séparer l’homme de l’artiste ?", une expérience théâtrale participative au Polaris  12:20
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : après le meurtre à Perrache, les circonstances du drame se précisent 11:44
    parcoursup ouverture site information
    Drôme : Infologic se classe 78e au Top 250 du numérique français 11:32
    Trois établissements lyonnais parmi les 1 000 meilleurs restaurants du monde 11:11
    Audrey Henocque
    À Lyon, Aulas demande un audit sur l'action des écologistes qui dénoncent une "diversion" 10:40
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut