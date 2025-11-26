Deux hommes ayant escroqué une vingtaine de personnes, en se faisant passer pour de faux inspecteurs de la Répression des fraudes, ont été arrêtés mardi 25 novembre en région lyonnaise.

40 000 euros et de nombreux bijoux, c'est le butin récupéré par deux hommes de la région lyonnaise grâce à une nouvelle escroquerie. D'après les informations du Progrès, deux hommes auraient réussi à soutirer de l'argent à une vingtaine de personnes, en usant d'une variante des arnaques au faux conseiller bancaire.

Pour procéder, les deux hommes contactaient leurs futures victimes par téléphone en se faisant passer pour des inspecteurs de la Répression des Fraudes. Ces derniers affirmaient alors avoir remarqué des mouvements de fonds suspect sur les comptes bancaires des personnes contactées, leur faisant croire à un piratage de leur carte. Les deux escrocs proposaient alors aux victimes l'envoie d'un coursier pour récupérer leur carte et la détruire, ou, pour mettre en sécurité leurs bijoux.

Au total, une vingtaine de personnes originaires de la Métropole de Lyon ont confié leur carte aux faux coursiers avant de constater des débits anormaux sur leur compte.

Fin du jeu

Six mois après le début de l'arnaque et après de nombreux signalements, les deux escrocs ont finalement été arrêtés mardi 25 novembre à Villeurbanne et à Sathonay-Camp. Placés en garde à vue, les deux hommes ont reconnu les faits. Ces derniers comparaîtront sur reconnaissance préalable de culpabilité au tribunal judiciaire en mars 2027.

