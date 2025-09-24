À Lyon, Sarselli appelle à l'union face aux écologistes et prédit "l'échec" en cas de dissidence

La candidate de LR aux élections métropolitaines de 2026 appelle son camp et ses partenaires naturels à l'union face aux écologistes. Tout dissident portera selon elle "la responsabilité de l'échec".

Au lendemain de son investiture par Les Républicains pour les élections métropolitaines de 2026, la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, Véronique Sarselli a lancé mercredi 24 septembre le premier atelier de travail de sa campagne. Contestée en interne par voix de presse (et en off), l'élue s'est affichée entourée des maires d'Oullins-Pierre-Bénite, de Saint-Priest, de Mions ou encore de Saint-Genis-Laval, ainsi que de la conseillère municipale Béatrice de Montille. Pas de trace en revanche du maire d'Écully et candidat défait de la primaire, Sébastien Michel (qui s'était néanmoins déjà affiché avec Véronique Sarselli), ni du maire du 2e, Pierre Oliver, l'atelier se déroulant pourtant dans son arrondissement.

"Je suis heureuse que ma famille politique ait fait l'alliance avec Jean-Michel Aulas"

"Nous sommes au travail depuis des mois. J'ai vu qu'au goût de certains ce n'était pas suffisant, pas assez public, mais nous sommes pleinement au travail", a-t-elle martelé, avant d'appeler, "solennellement", à "faire preuve de responsabilité". "Je suis heureuse que ma famille politique ait fait l'alliance avec Jean-Michel Aulas. Nous devons être dans le même état d'esprit pour la Métropole", a ainsi lancé Véronique Sarselli. La maire de Sainte-Foy-lès-Lyon veut travailler "à des listes ouvertes pour réunir les forces politiques et la société civile". Et elle prévient : "Celui qui voudra faire dissidence portera la responsabilité de l'échec."

Un message adressé à son propre camp tout autant qu'à ses partenaires naturels : Renaissance et Synergies notamment. Plus tard devant la presse, la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon confie être "en train de discuter et de construire ce que pourra être l'union". Faut-il dès lors craindre une campagne où la "méthode" et les alliances prendront le pas sur le projet ? "Surtout pas", veut rassurer la candidate. "Faire un diagnostic n'est pas suffisant. La méthode va avec le fond, mais elle n'est pas plus importante que le fond. Mais vous pouvez avoir un bon projet, si vous n'embarquez pas les citoyens derrière vous, il restera un projet théorique", considère-t-elle.

"Il n'y a jamais eu autant de collectifs aux quatre coins de la métropole"

Pour "embarquer" et face à ce qu'elle considère être "le constat unanime d'un dialogue rompu", Véronique Sarselli a soumis plusieurs idées au parterre d'élus et de citoyens réunis ce mercredi. La maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon souhaite ainsi créer des "panels citoyens locaux", "gérés par un organisme d'enquêtes indépendant". Il seraient consultés régulièrement sur les sujets ne nécessitant pas une vaste consultation. Les résultats seraient rendus publics et restitués pendant les conseil métropolitains. Véronique Sarselli souhaite par ailleurs réaliser des "consultations flashs" pour obtenir l'avis des panels sur une délibération avant le conseil.

La maire de Sainte-Foy souhaite également mettre en place une "consultation obligatoire en amont de chaque grande décision", à l'échelle locale et métropolitaine. Si l'exécutif de Bruno Bernard avait fait de la concertation un thème important du mandat, la candidate de la droite considère "qu'on ne peut pas dire qu'elles ont été réussies". Tant pis si l'enquête publique imposée par le code de l'environnement existe et est déjà obligatoire pour les grandes infrastructures, et tant pis aussi si les écologistes risquent de moquer une idée portée par une famille politique qui a attaqué leurs concertations pendant six ans.

"Je ne commente pas les commentateurs, je fais mes propositions", répond Véronique Sarselli. Et de conclure : "Il n'y a jamais eu autant de collectifs aux quatre coins de la métropole. Dans notre panel de citoyens à ces ateliers, on a des gens qui ont participé à des ateliers de concertation pendant des jours et qui n'ont rien retrouvé de leur travail dans les conclusions."

