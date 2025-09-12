Actualité
Véronique Sarselli, candidate LR aux élections métropolitaines, et Stéphanie Pernod, 1ère vice-présidente d’Auvergne-Rhône-Alpes.

La 1ère vice-présidente de la Région devient directrice de Campagne de Véronique Sarselli

  • par Nathan Chaize

    • Stéphanie Pernod devient directrice de campagne de Véronique Sarselli pour les élections métropolitaines de 2026.

    Belle prise pour Véronique Sarselli. La maire Les Républicains de Sainte-Foy-Lès-Lyon, candidate aux élections métropolitaines de 2026 a annoncé ce vendredi avoir obtenue le ralliement de Stéphanie Pernod. L'ex-députée de l'Ain et 1ère vice-présidente de Laurent Wauquiez, puis de Fabrice Pannekoucke à la Région Auvergne-Rhône-Alpes devient ainsi sa directrice de campagne.

    "Loin des critiques et des postures"

    "Sa présence à mes côtés témoigne de la solidité et du sérieux de notre démarche. Nous construisons une campagne exigeante, crédible et portée par une équipe de premier plan", se félicite Véronique Sarselli, comme un pied de nez aux quelques élus LR qui jugent son début de campagne peu convaincant et contestent encore sa candidature.

    "J’ai choisi de m’engager aux côtés de Véronique Sarselli car elle incarne une alternative crédible et déterminée face au désordre et à l’amateurisme que subit la Métropole depuis plus de cinq ans", salue quant à elle Stéphanie Pernod. Et le comminiqué de conclure : "Loin des critiques et des postures, Véronique Sarselli installe sa campagne sur le terrain de la compétence, de l'unité et de la crédibilité."

    à lire également
    "Le repreneur rêvé est collectif et local" : comment Woodstower espère survivre à cette fin d'année

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    "Le repreneur rêvé est collectif et local" : comment Woodstower espère survivre à cette fin d'année 14:44
    La 1ère vice-présidente de la Région devient directrice de Campagne de Véronique Sarselli 14:27
    Concert : À l’Ouest, Hayden 13:56
    Biennale : Christian Rizzo, la danse de la joie 13:22
    Gare SNCF Lyon TGV
    SNCF : la circulation des TGV perturbée entre Paris et Lyon 12:47
    d'heure en heure
    À Lyon, Woodstower placé en redressement judiciaire 12:14
    Rentrée culturelle : le Théâtre des Clochards Célestes plein d'espoir malgré les coupes budgétaires 11:58
    Fermeture de la N79 : dix jours de travaux et déviations en Saône-et-Loire 11:11
    Une nouvelle tentative de blocage à l'Université Lyon 2 ce vendredi, 22 interpellations 10:41
    La Ferrari Amalfi sera présentée pour la première fois lors du salon de l'Automobile de Lyon 10:28
    Isère : dix sites de Grenoble Alpes Métropole ouvrent au public pour les Journées du patrimoine 09:44
    Deux collèges inaugurés à Limas dans le cadre du plan "Collèges neufs 2025" 08:59
    police Lyon
    Lyon : des coups de feu à la Guillotière, un suspect interpellé 08:42
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut