La 1ère vice-présidente de la Région devient directrice de Campagne de Véronique Sarselli

Stéphanie Pernod devient directrice de campagne de Véronique Sarselli pour les élections métropolitaines de 2026.

Belle prise pour Véronique Sarselli. La maire Les Républicains de Sainte-Foy-Lès-Lyon, candidate aux élections métropolitaines de 2026 a annoncé ce vendredi avoir obtenue le ralliement de Stéphanie Pernod. L'ex-députée de l'Ain et 1ère vice-présidente de Laurent Wauquiez, puis de Fabrice Pannekoucke à la Région Auvergne-Rhône-Alpes devient ainsi sa directrice de campagne.

"Loin des critiques et des postures"

"Sa présence à mes côtés témoigne de la solidité et du sérieux de notre démarche. Nous construisons une campagne exigeante, crédible et portée par une équipe de premier plan", se félicite Véronique Sarselli, comme un pied de nez aux quelques élus LR qui jugent son début de campagne peu convaincant et contestent encore sa candidature.

"J’ai choisi de m’engager aux côtés de Véronique Sarselli car elle incarne une alternative crédible et déterminée face au désordre et à l’amateurisme que subit la Métropole depuis plus de cinq ans", salue quant à elle Stéphanie Pernod. Et le comminiqué de conclure : "Loin des critiques et des postures, Véronique Sarselli installe sa campagne sur le terrain de la compétence, de l'unité et de la crédibilité."