Vénissieux : 32 millions d’euros pour transformer la résidence Léo Lagrange

Visuel du projet de réhabilitation de la résidence Léo Lagrange à Vénissieux.

GrandLyon Habitat lance la rénovation de la résidence Léo Lagrange à Vénissieux. Un chantier de 32 millions d’euros qui vise un haut niveau de performance énergétique et un meilleur confort pour les habitants.

Construite en 1971, la résidence Léo Lagrange et ses 401 logements entament une réhabilitation d’ampleur dans le cadre du programme ANRU Minguettes-Clochette. Pour la première fois, GrandLyon Habitat recourt à un marché global de performance : le groupement piloté par Bouygues Bâtiment Sud-Est mènera études, travaux et assurera le suivi énergétique pendant 10 ans.

L'objectif de cette réhabilitation est faire passer tous les logements du niveau D ou E à un DPE B. Isolation, remplacement des fenêtres et radiateurs, ventilation neuve, modernisation intérieure des appartements et réfection des parties communes figurent au programme.

Approuvée par 90 % des locataires consultés, l’opération s’étalera sur trois ans en site occupé. Elle bénéficie du soutien de la Métropole, de la Région, de l’ANRU et mobilise un budget de 32 millions d’euros.