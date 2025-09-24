Actualité
Visuel du projet de réhabilitation de la résidence Léo Lagrange à Vénissieux.

Vénissieux : 32 millions d’euros pour transformer la résidence Léo Lagrange

  • par La Rédaction

    • GrandLyon Habitat lance la rénovation de la résidence Léo Lagrange à Vénissieux. Un chantier de 32 millions d’euros qui vise un haut niveau de performance énergétique et un meilleur confort pour les habitants.

    Construite en 1971, la résidence Léo Lagrange et ses 401 logements entament une réhabilitation d’ampleur dans le cadre du programme ANRU Minguettes-Clochette. Pour la première fois, GrandLyon Habitat recourt à un marché global de performance : le groupement piloté par Bouygues Bâtiment Sud-Est mènera études, travaux et assurera le suivi énergétique pendant 10 ans.

    L'objectif de cette réhabilitation est faire passer tous les logements du niveau D ou E à un DPE B. Isolation, remplacement des fenêtres et radiateurs, ventilation neuve, modernisation intérieure des appartements et réfection des parties communes figurent au programme.

    Approuvée par 90 % des locataires consultés, l’opération s’étalera sur trois ans en site occupé. Elle bénéficie du soutien de la Métropole, de la Région, de l’ANRU et mobilise un budget de 32 millions d’euros.

    à lire également
    Lyon : pour des enfants plus "apaisés", la crèche George Sand mise sur une cour nature

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Vénissieux : 32 millions d’euros pour transformer la résidence Léo Lagrange 12:12
    Lyon : pour des enfants plus "apaisés", la crèche George Sand mise sur une cour nature 11:26
    "Cœur Lyonnais" : Jean-Michel Aulas dévoile le nom de son mouvement pour conquérir la Ville 10:40
    faits divers
    Villeurbanne : un immeuble fragilisé par un dégât des eaux, des dizaines d’habitants évacués 10:07
    plan Loup
    Auvergne-Rhône-Alpes : les conditions d’accès aux tirs de défense face aux loups simplifiées dès 2026 09:22
    d'heure en heure
    Chassieu : un motard de 19 ans perd la vie dans un accident 08:44
    Drapeau palestinien sur l'Hôtel de Ville à Lyon : la décision de justice attendue jeudi 08:20
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours bonne ce mercredi 07:56
    Municipales 2026 : LR investit officiellement Jean-Michel Aulas à Lyon 07:38
    illustration pluie Lyon @LD / Lyon capitale
    Un mercredi frais et automnal à Lyon, seulement 14 degrés attendus 07:14
    Johanna Benedetti, présidente de l’association MyPresqu’île, est l’invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Commerces : "La préemption et l’encadrement des loyers doivent aller de pair" 07:00
    Salengro Kebab à Villeurbanne fermé par la préfecture du Rhône. Google Maps
    Un kebab de Villeurbanne fermé pour manquement grave aux règles d’hygiène 23/09/25
    pompiers camion faits-divers
    Bron : elle chute de quatre étages et survit avec une simple fracture de la cheville 23/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut