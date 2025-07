Cheffe de file de la droite aux élections métropolitaines de 2026 à Lyon, la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon se présente en candidate providentielle face à une situation présentée comme "cataclysmique". Elle a dévoilé ce jeudi ses premières propositions de campagne.

Après plusieurs coups d'essai ponctués de déclarations d'intentions, l'heure est désormais à (un peu) de concret. Ce jeudi, la maire LR de Sainte-Foy-lès-Lyon, candidate aux élections métropolitaines de 2026, Véronique Sarselli a présenté à la presse ses sept grands axes de campagne et détaillé de premières mesures. Une manière de donner un coup d'accélérateur à sa campagne pour ce qu'elle considère comme "l'élection de de la dernière chance".

"Constat cataclysmique", "ras-le-bol", "situation grave"...

Accompagnée de plusieurs maires, élus métropolitains et conseiller régionaux, la candidate de la droite avait donné rendez-vous au restaurant L'Argenso, institution lyonnaise en grande difficulté notamment en raison des travaux du tramway T10. "Ce restaurant devient le symbole de ce qu'il se passe dans l'agglomération et des conséquences des politiques publiques écologistes, LFIstes et radicales de la Métropole de Lyon", a introduit Véronique Sarselli.

Tout en assurant rejeter "ceux qui gouvernent par la peur", en évoquant les écologistes et le réchauffement climatique, l'édile ne s'est pas privée de dresser un état des lieux particulièrement alarmiste, partagée selon elle par des "Grands lyonnais qui en ont ras-le-bol". "La situation est grave. En mars 2026, les électeurs auront un vrai choix à faire. Si on repart pendant six ans, rien ne sera réparable", assure-t-elle. Et d'ajouter : "Soit on retrouve une métropole attractive soit tout cela sera irréversible."

Police des transports, réouverture de Grenette...

Alors, pour faire face à "un constat cataclysmique", d'une métropole "où il y a le feu partout", Véronique Sarselli déclinera son programme en sept axes majeurs, dont trois grandes priorités : Les mobilités, la situation économique et la sécurité. Concrètement, il sera question de "revoir le plan de mobilités", ainsi que la Zone à faibles émissions (ZFE). Plus concrètement encore, la candidate souhaite créer une police métropolitaine des transports. "À deux agents par rame sur les 40 axes structurants de la métropole, nous sommes à environ 3,5 millions d'euros par an", assure Gilles Gascon, maire LR de Saint-Priest.

Jean-Michel Aulas et Pierre Oliver ? "Ils trouveront un moyen de travailler ensemble"

Absents, Aulas et Oliver se sont invités dans les échanges. "À ce jour on a un candidat pas encore déclaré à qui il faut laisser sa temporalité et de l'autre côté un candidat qui souhaite se battre pour Lyon et qui est déclaré. Ce sont deux personnes animées d'un objectif commun. Je pense qu'ils trouveront un moyen de travailler ensemble. Ils se parlent de manière très resserrée" a indiqué Véronique Sarselli.

La Zone à trafic limitée qui vient d'être instaurée en Presqu'île de Lyon sera quant à elle "réévaluée", mais les bornes installées conservées afin de lutter contre les rodéos urbains la nuit. Surtout, "la question de la réouverture de la rue Grenette sera fondamentale", indique Véronique Sarselli qui considère que "Lyon n'est plus accessible de l'extérieur".

Collèges sécurisés et caméras financées

Sur la sécurité, le maire LR de Bron constate que "la délinquance progresse et s'installe dans la métropole". Et s'il reconnaît que la sécurité n'est pas une compétence de la Métropole de Lyon, il rappelle qu'elle n'est pas non plus une compétence de la Région qui subventionne pourtant à tour de bras des caméras et installe des portiques dans les lycées. Alors, Véronique Sarselli fera de même. "Nous allons sécuriser les 120 collèges, financer des équipements pour les communes notamment des caméras et des centres de supervision urbains", indique Jérémie Bréaud.

Et de promettre la création d'une "force de sécurité d'appoint aux communes" qui serait constituée de policier municipaux volontaires sur leur temps libre. Difficile toutefois d'imaginer un tel fonctionnement quand on connaît déjà les difficultés des villes à trouver des agents. Enfin, un vice-président en charge de la tranquilité publique et de la sécurité sera nommé, et un "observatoire métropolitain de la délinquance créé".

Dans le Rhône, LR ne s'alliera pas avec le RN

Alors qu'elle appelait au rassemblement "le plus large possible", Véronique Sarselli a été interrogée sur les lignes rouges de ce rassemblement. La maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a ainsi indiqué qu'il n'y "aura pas d'alliance avec le Rassemblement national". Une déclaration qui fait écho à l'actualité nationale alors que l'ex-président de la République Nicolas Sarkozy (qui a par ailleurs adoubé Aulas pour une candidature aux élections municipales à Lyon) a récemment reçu Jordan Bardella, lequel tenterait de réaliser l'union de la droite et de l'extrême droite en vue de l'élection présidentielle.

"La clim' n'est pas un gros mot"

Enfin côté économie, Véronique Sarselli entend créer un fonds d'urgence pour les commerçants qui sont "en train de crever". Elle souhaite que l'office du tourisme Only Lyon "coordonne les problématiques qui se posent avec les commerçants". Surtout, elle propose de geler la fiscalité sur les entreprises pendant au moins trois ans, déplorant la récente hausse de la CFE. Canicule oblige, la candidate de la droite a décidé d'aborder le sujet de l'écologie et de l'adaptation de la ville au réchauffement climatique. Elle veut porter une "écologie des solutions", qu'elle oppose à une "écologie punitive" imputée à Bruno Bernard.

"La clim' n'est pas un gros mot, il est possible d'utiliser la clim' de manière raisonnée et régulée", considère Véronique Sarselli, qui appelle à climatiser le métro. Chose prévue par le plan métro du Sytral, alors que les températures atteignent plus de 35°C dans certaines rames. Opposée à la gratuité totale des transports en commun, elle réfléchit à leur gratuité lors d'épisodes de canicule pour inciter sur deux trois jours à abandonner la voiture qui "nous fait surchauffer". Enfin, elle souhaite travailler à la multiplication des bassins flottants, à l'image de celui promis d'ici 2027 par la Ville et la Métropole de Lyon.