Culture
Il a beaucoup souffert Lucifer © Christophe Raynaud de Lage

Rentrée culturelle : La Mouche en plein vol

  • par Werner Perdrix

    • Élise Ternat signe sa première saison au théâtre de Saint-Genis-Laval, avec une programmation prometteuse.

    Au commencement il y a cette aquarelle de Jean Mallard qui donne ses couleurs douces, dégradées et invite à la curiosité via ses petits personnages nichés dans sa fresque. C’est à cet illustrateur que la nouvelle directrice de La Mouche a confié le travail graphique de la plaquette (et une expo). 

    En poste depuis un an, Élise Ternat signe sa première saison à l’image de ce dessin. Tout est de qualité comme le magnifique travail de l’ensemble Tactus, habitué à mêler musique et dessins en live au service d’un récit pour les enfants. Après le grand succès de L’Appel de la forêt, voici Le Roi des ours (20 janvier) avec Thor, un grizzly du Grand Nord pris en chasse par deux humains.

    Les deux artistes associés sont également présents tout au long de la saison : la circassienne Coline Garcia signe une réflexion sur ce que c’est que de faire famille (M.A.I.S.O.N, le 16 décembre) et le très talentueux auteur Antonio Carmona lit un nouveau texte pour le jeune public (le 14 octobre) et surtout repropose son blockbuster à destination des enfants sur le harcèlement scolaire, jamais joué dans la région encore (Il a beaucoup souffert Lucifer, 25 novembre). Il va falloir squatter le C10 (20 minutes pour rallier La Mouche depuis Bellecour en bus) !

    www.la-mouche.fr

    Théâtre : Hommage à une Juste au Briscope

