Politique
Portrait de M. Pascal ROTHÉ, circonscription Lyon Ouest. © Métropole de Lyon – Romain ETIENNE – Groupement Philippe Somnolet

Pascal Rothé : 7e vice-président de la Métropole de Lyon

  • par LR

    • Pascal Rothé est en charge des finances, de la commande publique, de l'évaluation des politiques publiques et du numérique à la Métropole de Lyon.


    Natif de Grenoble, Pascal Rothé est administrateur général des finances publiques et a fait carrière dans toute la France (Guadeloupe, Var, Bercy), avant d'arriver à Lyon en septembre 2022 comme directeur régional des Finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, un poste qui couvre plus de 2 000 agents et gère 12 milliards d'euros de recettes fiscales pour le Rhône.

    À quelques semaines de sa retraite, il se met en retrait de ses fonctions pour rejoindre la liste de Jean-Michel Aulas comme candidat dans la circonscription Lyon Ouest (5e et 9e arrondissements). Sa carrière dans les finances publiques, son expertise des politiques budgétaires et sa connaissance fine des collectivités territoriales font de lui le profil idéal pour piloter les finances de la Métropole, d'autant que Véronique Sarselli a lancé un audit des comptes de la collectivité en priorité.

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