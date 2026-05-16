La capitale des Gaules s’apprête à accueillir une invitée de marque.

L’actrice américaine Eva Longoria tournera prochainement à Lyon une partie de la deuxième saison de son émission Searching for France, diffusée sur la chaîne outre-atlantique CNN. Le média a officialisé ce jeudi le retour du programme pour une nouvelle saison prévue en 2027.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, CNN annonce que l'ancienne star de la série Desperate Housewives poursuivra son voyage "de la Champagne à Lyon et au-delà", à la découverte "des traditions, des saveurs et des habitants qui façonnent la culture française".

Aucune date de tournage n’a encore été communiquée, pas plus que le contenu précis de l’épisode. Mais difficile d’imaginer un passage à Lyon sans détour par les ruelles du Vieux Lyon, la basilique de Fourvière ou encore quelques bouchons lyonnais, puisque l’émission met en avant les spécialités culinaires et le patrimoine culturel.

Une ville qu’Eva Longoria connaît déjà

La France n’est pas étrangère à l’actrice américaine, ancienne épouse de Tony Parker entre 2007 et 2011, aujourd’hui patron de l’ASVEL. Au fil des années, Eva Longoria a régulièrement affiché son attachement à la France et à sa culture.

Il faudra désormais patienter jusqu’en 2027 pour découvrir le résultat de cette future immersion lyonnaise sur les écrans américains. D’ici là, ouvrez bien les yeux lors de vos futures promenades.

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