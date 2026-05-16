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manifestation palestine
Illustration manifestation Palestine. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Lyon : un rassemblement pro-palestinien organisé ce samedi pour commémorer la Nakba

  • par Corentin Lucas

    • Pour commémorer la Nakba, un collectif appelle à la mobilisation dans les rues de Lyon, ce samedi 16 mai.

    Le Collectif 69 de soutien au peuple palestinien appelle à un rassemblement ce samedi 16 mai à Place de la République, dans le 2e arrondissement de Lyon, à l’occasion de la commémoration de la Nakba.

    Dans son communiqué, le collectif dénonce la situation humanitaire en Palestine, évoquant une "violence coloniale" et une "épuration ethnique" menées selon lui par Israël à Gaza et en Cisjordanie. L’acheminement des aides humanitaires en Palestine est notamment pointé du doigt.

    Le collectif critique également la position des autorités françaises, visant notamment Emmanuel Macron, président de la République, et le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, accusés d’inactivité face à la situation. "Devant cette situation désespérante, on doit demander des comptes à ceux qui parlent au nom de la France ! Que font-ils pour faire respecter des accords qu’ils ont votés au Conseil de sécurité de l’ONU ?".

    Plusieurs revendications sont avancées, parmi lesquelles la libération de deux militants arrêtés après l’interception d’une flottille humanitaire.

    La Nakba commémorée chaque 15 mai

    Chaque année, le 15 mai marque la commémoration de la Nakba, terme signifiant "catastrophe" en arabe, utilisé par les Palestiniens pour désigner l’exode massif ayant accompagné la création de l’État d’Israël en 1948.

    Comme dans plusieurs villes françaises, des rassemblements sont organisés à Lyon à cette occasion. Ce samedi, le rendez-vous de la mobilisation est fixé à 15 heures dans la capitale des Gaules.

    Lire aussi : Une grande journée de jeux organisée le 27 mai à Villeurbanne

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