Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour tentative d’homicide volontaire après les tirs d'intimidation constatés à Champagne-au-Mont-d’Or.

Selon des informations révélées par le syndicat Alliance Police Nationale, des tirs d’intimidation ont été entendus ce mercredi 13 mai à Champagne-au-Mont-d’Or, dans un secteur proche d’Écully.

Au même moment, nous vous relations les arrestations de deux individus, âgés de 18 et 23 ans, surpris en flagrant délit d’incendie volontaire à Écully. Les suspects auraient jeté des cocktails Molotov sur le portail d’une habitation.

Sollicité par nos confrères du Progrès, le parquet de Lyon a confirmé l’ouverture d’une enquête pour "tentative d’homicide volontaire en bande organisée", "dégradation par moyen dangereux en bande organisée" ainsi que "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime en bande organisée".

Cela confirme ainsi que les coups de feu entendus étaient des tirs d’intimidation, un cas devenu trop fréquent dans l’agglomération lyonnaise. Les investigations doivent désormais permettre de déterminer les circonstances exactes des faits, mais aussi d’identifier les auteurs de ces actes.

Reste à savoir si cela a un lien avec le narcotrafic, qui sème la pagaille depuis plusieurs semaines. Pour rappel, quelques jours plus tôt, un incendie criminel avait coûté la vie à trois personnes dans le quartier du Prainet, à Décines-Charpieu.

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