Un homme de 33 ans a été condamné ce lundi 11 mai par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour des violences commises sur son épouse et sa fille de 8 ans.

Les faits remontent au 20 février dernier. Selon les éléments retenus par la justice, et relatés par Le Progrès, un homme de 33 ans aurait violenté son épouse ainsi que leur fille, âgée de 8 ans, notamment en la tirant par les cheveux alors qu’elle appelait à l’aide depuis le balcon de l’appartement.

Jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône (nord de Lyon) ce lundi 11 mai, le père de famille a contesté une partie des faits et rejeté la responsabilité sur son épouse. Mais les témoignages de la victime, des voisins, des certificats médicaux ainsi que les déclarations de sa fille auprès des enquêteurs auraient prouvé le contraire.

Déjà placé sous contrôle judiciaire avant son procès, il avait interdiction d’entrer en contact avec sa famille et de se rendre au domicile conjugal. Mais plusieurs il n'a pas respecté ceci, en envoyant des messages insistants à son épouse et en tentant de revenir au domicile le jour même de l’audience.

Le père de famille a écopé d’une peine d’un an de prison, dont quatre mois avec sursis probatoire et huit mois ferme sous bracelet électronique, ainsi qu'une interdiction de contact avec son épouse et ses enfants. Des obligations de soins psychologiques et psychiatriques ont aussi été ordonnées.

Il devra verser 1 500 euros à son épouse et 1 000 euros à sa fille au titre du préjudice subi.

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