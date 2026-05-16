Les cinéphiles lyonnais vont pouvoir vivre le Festival de Cannes presque en direct.

Pour la 13e année consécutive, une sélection de films issus de la 79e édition du festival sera proposée au public dans les cinémas Pathé, dont le Pathé Bellecour de Lyon. L’événement se tiendra du vendredi 22 au dimanche 24 mai prochains et permettra de découvrir 13 films de la sélection officielle, projetés quelques jours seulement après leur présentation sur la Croisette. Certains titres seront même visibles plusieurs mois avant leur sortie en salles.

Lire aussi : Eva Longoria bientôt à Lyon pour le tournage de son émission culinaire

Trois jours au rythme de la Croisette

Pendant trois jours, le Pathé Bellecour proposera un panorama du Festival de Cannes, qui se tient cette année jusqu’au 23 mai sous la présidence du réalisateur sud-coréen Park Chan-wook. Au programme, des films issus de la compétition officielle, d’Un certain regard, de Cannes Première ou encore des sections hors compétition.

Le week-end débutera le vendredi avec notamment Fatherland de Pawel Pawlikowski, Si tu penses bien de Géraldine Nakache ou encore Garance de Jeanne Herry. Le samedi 23 mai sera marqué par la projection de Notre salut d’Emmanuel Marre, L’Inconnue d’Arthur Harari ou encore Her Private Hell de Nicolas Winding Refn.

Enfin, le dimanche 24 mai clôturera cette édition avec Mémoire de fille de Judith Godrèche, Soudain de Ryusuke Hamaguchi, Histoires de la nuit de Léa Mysius, La Vie d’une femme de Charline Bourgeois-Tacquet et The Man I Love d’Ira Sachs.

Les horaires et les billets pour assister aux projections sont à retrouver sur le site des cinémas Pathé.