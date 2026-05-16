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Pape Léon XIV. @AFP
Pape Léon XIV. @AFP

Le pape Léon XIV se rendra en France en septembre : quid de Lyon ?

  • par Corentin Lucas

    • Le Vatican a officialisé ce samedi 16 mai la venue du pape Léon XIV en France du 25 au 28 septembre.

    Une visite d’État historique, la première d’un souverain pontife dans l’Hexagone depuis celle de Benoît XVI en 2008. Le pape américain Léon XIV se rendra en France du 25 au 28 septembre prochains. Un moment fort pour le catholicisme français.

    Mais contrairement aux espoirs de certains fidèles lyonnais, aucune étape dans le Rhône n’est prévue au programme. Dans un communiqué, le Saint-Siège précise que plusieurs étapes sont envisagées, notamment à Paris (avec une visite de l’Unesco) et à Lourdes, mais Lyon ne figure pas dans le parcours annoncé.

    Depuis près de vingt ans, aucun pape n’avait effectué de véritable visite d’État en France. Son prédécesseur, François, s’était rendu à Strasbourg, Marseille et Ajaccio durant son pontificat, mais sans entreprendre de déplacement officiel.

    Lire aussi : De Lyon à Alger : l'incroyable parcours de Jean-Paul Vesco, l'avocat devenu Cardinal.

    Les Lyonnais toujours marqués par la venue de Jean-Paul II

    Si Lyon ne figurera probablement pas sur la carte du voyage pontifical, la ville conserve le souvenir marquant de la venue de Jean-Paul II en octobre 1986, dernier pape à y avoir effectué une visite officielle.

    Une immense messe célébrée à Eurexpo avait alors réuni près de 350 000 fidèles, tandis qu’un rassemblement de jeunes au stade Gerland avait attiré plus de 50 000 personnes. Le pape avait également présidé la béatification de l’abbé Antoine Chevrier, fondateur du Prado en 1860, figure emblématique de la protection de l’enfance dans le Rhône.

    L’événement le plus spectaculaire reste sans doute le concert donné par Jean-Michel Jarre au pied de Fourvière. Près de 800 000 personnes s’étaient massées sur les quais de Saône pour assister à un spectacle son et lumière imaginé par l’artiste lyonnais en hommage au pape.

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