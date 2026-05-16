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Un chauffeur routier a été surpris en train de transporter 117 kg de cannabis dans son camion au nord de Lyon.
Un chauffeur routier a été surpris en train de transporter 117 kg de cannabis.

Près de Lyon : un chauffeur condamné à trois ans de prison pour avoir transporté 117 kg de cannabis

  • par Corentin Lucas

    • Un chauffeur routier a été surpris en train de transporter 117 kg de cannabis dans son camion au nord de Lyon.

    Les faits remontent au 20 mars dernier. Un chauffeur poids-lourd, originaire de Chambéry, a été contrôlé sur une aire d’autoroute de l’A6 à Saint-Georges-de-Reneins (nord de Lyon), alors qu’il circulait entre l’Espagne et l’Allemagne. Les douaniers ont découvert dans la cabine de son camion trois cartons contenant 1 130 « savonnettes » de résine de cannabis, pour un poids total de 117 kg.

    La valeur de la marchandise est estimée à environ 360 000 euros à l’achat et plus de 936 000 euros à la revente.

    Lire aussi : Près de Lyon : un père condamné après des violences sur sa femme et sa fille de 8 ans

    Un prévenu déjà condamné pour des faits similaires

    Ce lundi 11 mai, lors de l’audience au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, une partie de la procédure a été annulée pour ne retenir que les faits de transport de marchandises illégales en récidive, et non d’autres qualifications comme l’importation, l’acquisition ou la détention de stupéfiants.

    À la barre, il a reconnu les faits, évoquant des pressions exercées par des trafiquants auxquels il devait 70 000 euros à la suite d’une précédente cargaison perdue. Le chauffeur avait déjà été condamné en janvier à Lyon pour des faits similaires datant de 2021. Il avait alors écopé de trois ans de prison dont un avec sursis. 

    Le tribunal a donc prononcé une peine de trois ans de prison ferme, ainsi qu’une amende douanière de 50 000 euros. Le prévenu a été maintenu en détention.

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