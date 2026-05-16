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L’OL Lyonnes s’est qualifié pour la finale du championnat de France, ce samedi 16 mai. (Photo by Ewen Gavet/Icon Sport via Getty Images)

Football : l’OL Lyonnes sort les crocs face à Nantes pour se hisser en finale de Première Ligue

  • par Corentin Lucas

    • Ce samedi 16 mai, l’OL Lyonnes s’est qualifié pour la finale du championnat de France en éliminant le FC Nantes des play-offs (8-0).

    Sur le papier, ça ne semblait pas être un grand défi pour l’OL Lyonnes. Et pourtant, le club rhodanien a dû hausser le ton pour se hisser en finale du championnat de France. Le leader de la saison régulière affrontait le FC Nantes, 4e, à l’occasion des demi-finales des play-offs d’Arkema Première Ligue.

    Devant les spectateurs et les chiens présents dans les tribunes du Groupama Stadium pour la deuxième opération de "match de wouf", les joueuses de Jonatan Giraldez ont d’abord fait preuve d’un manque flagrant d’efficacité devant les cages. Et ce, malgré une grande domination (73% de possession) en première période.

    La seconde période a été bien plus réussie. Preuve en est avec l’ouverture du score de Melchie Dumornay de la tête dès le retour des vestiaires (1-0). À la 50e minute, Vicki Becho s’est amusée dans la surface pour offrir, du pied gauche, le but du break (2-0). La capitaine Wendie Renard va ensuite tripler la mise de la tête suite à un gros travail de Jule Brand (3-0).

    S’ensuivent le doublé de la tête de Dumornay à la 60e minute (4-0), l’extérieur du droit de Lindsey Heaps à la 67e (5-0), ainsi que le triplé d’Ada Hegerberg à la 80e (6-0) et 85e (7-0) et 89e (8-0) pour clôturer le spectacle.

    Les Fenottes seront donc au rendez-vous de la finale du championnat de Première Ligue pour tenter de décrocher un 19e titre. Celle-ci aura lieu le 29 mai prochain à Décines-Charpieu, contre le vainqueur du derby parisien Paris FC-Paris SG.

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