Politique
CÉDAT Laure Representant Lyon-Ouest Membre du Conseil de la Metropole de Lyon, © Métropole de Lyon – Romain ETIENNE – Groupement Philippe Somnolet

Laure Cédat : 8e vice-présidente de la Métropole de Lyon

  • par LR

    • Laure Cédat est en charge de la culture, de la création et des initiatives territoriales à la Métropole de Lyon.


    Laure Cédat est l'une des figures montantes de la coalition Grand Cœur lyonnais. Tête de liste Cœur lyonnais dans le 1er arrondissement de Lyon aux élections municipales de 2026, elle a présidé le comité de soutien de Jean-Michel Aulas pendant la campagne.

    Son engagement au cœur de la mobilisation politique l'a naturellement amenée à occuper une place de choix dans la nouvelle équipe métropolitaine. Sa délégation à la culture et à la création reflète une volonté de la nouvelle majorité d'afficher une politique culturelle ambitieuse après le mandat écologiste.

    à lire également
    Hélène Geoffroy
    Hélène Geoffroy accuse LFI de populisme à Vaulx-en-Velin et suggère un départ de Faure du PS

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Villeurbanne : des cambrioleurs dérobent… du matériel scolaire 11:16
    CGT drapeau flouté
    Projet de Scop à Courzieu : faute de réponses, les salariés de Sippex en grève ce mardi 11:15
    Lyon : en juin, une centaine de teckels envahiront le parc de la Tête d'Or 10:50
    Pierre Oliver
    Sur X, Pierre Oliver demande aux internautes quelles rues de Lyon ils aimeraient voir rouvrir à la circulation 10:47
    Patrice Leconte
    Pour son prochain film, le réalisateur Patrice Leconte recherche des figurants à Lyon 09:50
    d'heure en heure
    Messages injurieux : les cours suspendus dans un lycée de Givors 09:26
    Métro de Lyon, la station Bellecour – Mars 2019 © Antoine Merlet
    Le métro A partiellement à l'arrêt ce mardi à Lyon 09:10
    voiture police faits-divers
    Nouvelles tensions à Rillieux : trois voitures incendiées près d'un collège 09:01
    Des "œufs de Pâques" pour dénoncer les nids-de-poule sur les routes à Lyon 08:25
    12 000 participations pour l’édition 2026 du Lyon Urban Trail, un record.
    Une édition 2026 record pour le Lyon Urban Trail 08:17
    JO 2030 : la ministre des Sports refroidit l'idée des épreuves de glace à Lyon 07:53
    Hélène Geoffroy
    Hélène Geoffroy accuse LFI de populisme à Vaulx-en-Velin et suggère un départ de Faure du PS 07:44
    Neige-verglas, vent : six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance
    Vent violent : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:29
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut