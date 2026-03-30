CÉDAT Laure Representant Lyon-Ouest Membre du Conseil de la Metropole de Lyon, © Métropole de Lyon – Romain ETIENNE – Groupement Philippe Somnolet

Laure Cédat est en charge de la culture, de la création et des initiatives territoriales à la Métropole de Lyon.



Laure Cédat est l'une des figures montantes de la coalition Grand Cœur lyonnais. Tête de liste Cœur lyonnais dans le 1er arrondissement de Lyon aux élections municipales de 2026, elle a présidé le comité de soutien de Jean-Michel Aulas pendant la campagne.

Son engagement au cœur de la mobilisation politique l'a naturellement amenée à occuper une place de choix dans la nouvelle équipe métropolitaine. Sa délégation à la culture et à la création reflète une volonté de la nouvelle majorité d'afficher une politique culturelle ambitieuse après le mandat écologiste.