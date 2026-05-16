Plusieurs personnalités de la région lyonnaise figurent dans la promotion de l’Ordre national du Mérite publiée ce 15 mai au Journal officiel.

Ce vendredi 15 mai, de nouveaux noms ont obtenu l’Ordre national du Mérite, dont plusieurs personnalités issues de Lyon et du Rhône. Créé en 1963 par le général de Gaulle, l’Ordre national du Mérite est la seconde distinction honorifique française après la Légion d’honneur. Il récompense les citoyens ayant rendu des services remarqués à la nation dans la vie publique, scientifique, économique ou associative.

Parmi les figures lyonnaises mises à l’honneur, Fouziya Bouzerda est promue au grade d’officier de l’Ordre national du Mérite. Ancienne présidente du Sytral et actuelle conseillère métropolitaine MoDem suite à son départ du groupe Grand Coeur Lyonnais, elle avait déjà été nommée chevalier en 2012.

Même distinction pour Isabelle Vauglin, astrophysicienne et directrice du Centre de recherche astrophysique de Lyon. La scientifique est récompensée pour plus de trois décennies de carrière consacrées à la recherche.

Autre personnalité bien connue dans la région, Erick Roux de Bézieux est lui aussi promu officier, après avoir été fait chevalier en 2012. Il est dirigeant de l’agence de communication Syntagme et président d’un institut de sondage.

Le Rhône bien représenté

Plusieurs élus locaux du Rhône apparaissent aussi dans cette promotion 2026. Sylvie Martinez, maire de Saint-Clément-sur-Valsonne, devient chevalier de l’Ordre national du Mérite pour ses 40 années de services publics, tout comme Guy Martinet, ancien maire de Loire-sur-Rhône.

L’ancienne députée du Rhône Danièle Cazarian figure également parmi les nouveaux chevaliers de l’ordre. L’ex-députée macroniste de la 13e circonscription du département est notamment connue pour son engagement autour de la mémoire arménienne. Elle a d’ailleurs présidé le Centre national de la mémoire arménienne.

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