Politique
Portrait de Mme Marie-Hélène MATHIEU, circonscription Val de Saône. © Métropole de Lyon – Romain ETIENNE – Groupement Philippe Somnolet

Marie-Hélène Mathieu : 6e vice-présidente de la Métropole de Lyon

  • par LR

    • Marie-Hélène Mathieu est en charge du commerce, de l'artisanat et de l' économie de proximité à la Métropole de Lyon.

    Maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, commune résidentielle de l'ouest lyonnais, Marie-Hélène Mathieu est une figure de la droite modérée dans le secteur des Monts d'Or.

    Élue locale expérimentée, elle s'est distinguée par une gestion attentive à la qualité de vie et au tissu économique local de sa commune. Sa délégation au commerce, à l'artisanat et à l'économie de proximité à la Métropole est cohérente avec son engagement de longue date pour les commerçants et les artisans de son territoire.

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