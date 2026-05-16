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Lyon l’emporte contre Bayonne 42 à 35. (Photo by Daniel Derajinski/Icon Sport via Getty Images)

Top 14 : le LOU Rugby retrouve le sourire contre l’Aviron Bayonnais à Gerland

  • par Corentin Lucas

    • Au Matmut Stadium de Gerland, le LOU s’est imposé face à l’Aviron Bayonnais (42-35) pour la 24e journée de Top 14.

    Si les Lyonnais n’avaient plus rien à jouer avant la rencontre, les hommes de Karim Ghezal souhaitaient tout de même faire plaisir à leur public en s’imposant contre l’Aviron Bayonnais, après l’humiliation vécue à Paris le week-end dernier (59-17). C’est chose faite pour le LOU (42-35) dans le cadre de la 24e et antépénultième journée de Top 14.

    Dès la 6e minute de jeu, les Rhodaniens inscrivent le premier essai de la rencontre. Il vient d’un ballon porté proche de la ligne d’en-but. Léo Berdeu trouve la faille et aplatit en force, avant de transformer l’essai (7-0). À la 22e minute, l’Aviron perd une touche. Derrière, Jiuta Wainiqolo remporte un sprint d’une vingtaine de mètres, bien aidé par Gabin Lorre, pour venir aplatir le ballon dans l’en-but. Léo Berdeu, entre les perches (14-0).

    Le match s’inverse ensuite avec deux essais bayonnais inscrits en 6 minutes seulement, dont un de pénalité (14-14). Trop d'indiscipline pour une équipe qui était souvent irréprochable.

    Puis au retour de la pause, les Rhodaniens vont montrer beaucoup plus de répondant, à l’image des essais d’Antoine Deliance (43e minute), d’Arno Botha (53e), Ethan Dumortier (59e) et d'Esteban Gonzalez (74e) pour offrir au LOU un succès bonifié, car les trois autres essais bayonnais ne suffiront pas. À noter la performance XXL de Léo Berdeu au pied, avec un 100% de réussite.

    Pour la première fois depuis le 25 novembre 2023, Lyon l’emporte contre Bayonne. La dernière était ici-même, sur la pelouse de Gerland (42-29). Cap désormais sur le déplacement chez le leader toulousain, prévu le samedi 30 mai à 14h30 (Canal+).

    Lire aussi : Originaire du Beaujolais, Louis Calais remporte la 2e édition de l'Ultra Terrestre

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