Le drame survenu dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 mai à Chassieu continue de bouleverser l’Est lyonnais.

Dimanche dernier, nous vous relations des faits dramatiques survenus dans la commune de Chassieu. Une violente rixe entre bandes rivales avait éclaté vers 4 heures du matin sur le parking de l’Intermarché situé au 28 route de Lyon, causant la mort d’une personne.

Le FC Vaulx-en-Velin a annoncé ce vendredi le décès de son gardien, Youcef Kadri, âgé de 18 ans. Et selon les dernières informations du Progrès, le jeune homme serait la victime de cette violente rixe.

Un jeune joueur "apprécié de tous"

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le club vaudais a rendu hommage à celui qui évoluait sous ses couleurs depuis ses débuts. "Youcef faisait partie de notre grande famille depuis ses premiers pas au club. Il y a grandi, évolué et traversé toutes les catégories avec passion, respect et fidélité", écrit le FC Vaulx-en-Velin.

Le club salue également "un enfant d’une immense gentillesse", dont "le sourire, la bienveillance et l’attachement au club laisseront une trace indélébile".

Pour rappel, cinq personnes ont depuis été interpellées. Toujours selon nos confrères, un mineur de 17 ans a été placé en détention provisoire et mis en examen pour tentative de meurtre, violences aggravées et conduite sans permis. L'enquête est toujours en cours pour déterminer les causes de ces actes.

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