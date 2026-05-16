Actualité
police Lyon
Photo d’illustration. © Tim Douet

Près de Lyon : un club en deuil après la mort de son jeune gardien lors de la rixe de Chassieu

  • par Corentin Lucas

    • Le drame survenu dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 mai à Chassieu continue de bouleverser l’Est lyonnais.

    Dimanche dernier, nous vous relations des faits dramatiques survenus dans la commune de Chassieu. Une violente rixe entre bandes rivales avait éclaté vers 4 heures du matin sur le parking de l’Intermarché situé au 28 route de Lyon, causant la mort d’une personne.

    Le FC Vaulx-en-Velin a annoncé ce vendredi le décès de son gardien, Youcef Kadri, âgé de 18 ans. Et selon les dernières informations du Progrès, le jeune homme serait la victime de cette violente rixe.

    Un jeune joueur "apprécié de tous"

    Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le club vaudais a rendu hommage à celui qui évoluait sous ses couleurs depuis ses débuts. "Youcef faisait partie de notre grande famille depuis ses premiers pas au club. Il y a grandi, évolué et traversé toutes les catégories avec passion, respect et fidélité", écrit le FC Vaulx-en-Velin.

    Le club salue également "un enfant d’une immense gentillesse", dont "le sourire, la bienveillance et l’attachement au club laisseront une trace indélébile".

    Pour rappel, cinq personnes ont depuis été interpellées. Toujours selon nos confrères, un mineur de 17 ans a été placé en détention provisoire et mis en examen pour tentative de meurtre, violences aggravées et conduite sans permis. L'enquête est toujours en cours pour déterminer les causes de ces actes.

    Lire aussi : Vénissieux : la cantine de ce collège fermée d'urgence après un contrôle sanitaire

    à lire également
    gâteau mont d'or de la Maison Sève, Lyon
    La Maison Sève offre 100 gâteaux le 16 mai à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police Lyon
    Près de Lyon : un club en deuil après la mort de son jeune gardien lors de la rixe de Chassieu 09:00
    gâteau mont d'or de la Maison Sève, Lyon
    La Maison Sève offre 100 gâteaux le 16 mai à Lyon 08:45
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Avalanches : trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 08:30
    La pluie toujours de mise ce samedi à Lyon, seulement 15 degrés attendus 08:00
    Clara Monti, fondatrice et dirigeante de l’application de rencontre lyonnaise Mado, est l’invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Mado : "Les célibataires lyonnais croient toujours en l'amour" 07:00
    d'heure en heure
    Originaire du Beaujolais, Louis Calais remporte la 2e édition de l'Ultra Terrestre 15/05/26
    Lyon : il mise 2 euros au Quinté+ et empoche plus de 165 000 euros, un record cette année  15/05/26
    Lyon : les obsèques de Fleury Di Nallo se dérouleront mercredi 20 mai 15/05/26
    Isère : un homme hospitalisé en urgence absolue à Lyon après une sortie de route 15/05/26
    Place Bellecour
    "Ce long week-end était l'occasion de visiter la ville" : à Lyon, les visiteurs sont au rendez-vous pour l'Ascension 15/05/26
    Cantine
    Vénissieux : la cantine de ce collège fermée d'urgence après un contrôle sanitaire 15/05/26
    police Lyon
    Lyon : deux individus interpellés alors qu’ils tentaient de voler dans des voitures 15/05/26
    À Givors, l’ouverture de Noz repoussée d’une semaine 15/05/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut