Villeurbanne se classe deuxième commune la mieux gérée, parmi les 20 plus grandes villes de France, selon l'IFRAP. Ce classement se base sur plusieurs critères, comme l'investissement, la dette ou encore les impôts.

Le 5 mars dernier, l'ancien ministre de l'Economie et des Finances Eric Lombard saluait le bilan du maire socialiste de Villeurbanne Cédric Van Styvendael "entre l'activité économique, la vie culturelle, et les sujets de vie quotidienne." Fraichement réélu à la tête de la commune avec 42,59 % des voix, "CVS" peut compter sur une bonne nouvelle pour lancer son second mandat.

Selon le nouveau classement de l'IFRAP (Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques) lobby proche de la droite libérale, Villeurbanne se classe à la deuxième position des "très grandes villes" les mieux gérées de France en 2024, avec une note globale de 13,0 contre 13,3 pour Toulon, en tête du classement. A noter que l'appellation "très grande ville" concerne les 20 communes de France avec le plus d'habitants.

Villeurbanne deuxième investisseur le plus important

Plus précisément, ce classement est établi à partir de plusieurs critères comme les dépenses de fonctionnement et de personnel, les impôts totaux et locaux, la dépense d'investissement moyenne, ou encore la dette. Tous ces secteurs sont évalués en euros par habitant.

Parmi les 20 plus grandes villes de France, Villeurbanne affiche le deuxième niveau d’investissement le plus élevé sur la période 2020-2024, (juste derrière Bordeaux), mais aussi le quatrième niveau de dette le plus bas et le troisième niveau d’impôts locaux le plus faible. Un résultat qui prouve que Cédric Van Styvendael n'a "pas cramé la caisse" pour rien, pour reprendre les mots de Jean-Paul Bret, son ancien mentor qui s'était représenté face à lui cette année. Sans succès.

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