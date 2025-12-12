Le ligne de tramway T6 du réseau TCL sera perturbée les 15 et 16 décembre à Lyon pour permettre la réalisation d'essais en vue de son prologement.

Dans le cadre des essais de circulation effectués en vue du prolongement du tramway T6, la ligne du réseau TCL sera perturbée les 15 et 16 décembre. Le 15 décembre, elle sera entièrement à l'arrêt à partir de 21 h. Elle bénéficiera d'une exploitation partielle entre Debourg et Beauvisage CISL le 16 décembre aux mêmes horaires.

"Afin d’assurer la continuité des déplacements, une flotte de bus relais sera déployée le 15 décembre entre Hopitaux Est et Debourg, puis entre Beauvisage CISL et Hopitaux Est et le 16 décembre, avec une fréquence de départ toute les 20'. Le prolongement de la ligne T6 sera mis en service le 14 février 2026", indique TCL.

Toutes les informations et les derniers départs sont à retrouver sur le site de TCL.