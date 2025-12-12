Actualité
Hôtel de ville de Lyon
Hôtel de ville de Lyon © Romane Thevenot

Lyon : une journée de sensibilisation contre les violences sexistes et sexuelles se déroulera ce samedi 13 décembre

  • par Romain Balme

    • À l'occasion de la Journée internationale des droits humains, la Ville de Lyon organise une série de tables rondes consacrées aux violences sexistes et sexuelles.

    A l'occasion de la journée internationale des droits humains, la Ville de Lyon organise une journée de sensibilisation ce samedi 13 décembre. Après la justice pénale internationale l'année dernière, ce sont les violences sexistes et sexuelles qui seront abordées lors de cette 5ème édition. Dans le cadre de cette journée, la Ville organise trois tables rondes à l'Hotel de Ville, auxquelles seront présents des invitées de marque comme Oleksandra Matviitchuk, Prix Nobel de la Paix 2022, et Reem Alsalem, rapporteure spéciale des Nations Unies sur les violences contre les femmes et les filles. A noter qu'en France, 230.000 femmes sont victimes de violences sexuelles chaque année.

    Cette journée ouverte à tous sur inscription débutera à 10 heures avec la première table ronde intitulée "Le viol comme arme de guerre". La question des souffrances physiques et psychologiques sera notamment évoquée avec Oleksandra Matviitchuk, Céline Bardet, Juriste et enquêtrice criminelle internationale, fondatrice et directrice de l’ONG We are Not Weapons of War.
    et Lucy Kassa, Journaliste d’investigation éthiopienne.

    Une seconde table ronde aura lieu à 11 h 30 sur le thème suivant : "Menaces sur les droits sexuels et reproductifs : un retour en arrière mondial ?" où il sera question des mouvements réactionnaires et dirigeants conservateurs qui prônent une reprise de contrôle sur les femmes, leur corps et leur sexualité. Pour en parler, Ludivine Gilli, directrice de l’Observatoire Amérique du Nord de la Fondation Jean Jaurès ainsi qu'Ebba Lekvall, Maîtresse de conférences en droit à l’Université d’Essex, auteure de l’article "The Indian Health Service and the Sterilization of Native American Women".

    D'autres moments d'échanges sur les enjeux actuels

    Enfin, le troisième moment d'échange se déroulera de 15 h à 16 h 30, il est articulé autour de thème "Réparer, résister, reconstruire : quelles réponses face aux violences sexistes et sexuelles ?". Les invités seront Bolewa Sabourin, co-fondateur de LOBA, une association utilisant l’art comme outil de transformation sociale afin d’aider les femmes victimes de violences, Sandrine Lusamba, Coordinatrice nationale de l’ONG Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement Intégral en République Démocratique du Congo, et Chirinne Ardakani, Militante des droits humains, avocate de Narges Muhammadi.

    Entre ces tables, plusieurs autres moments d'échanges sont prévus comme des témoignages de militants ou des mises en perspective sur les enjeux actuels.

