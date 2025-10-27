Actualité
Le restaurant l’Entrecôte à Lyon. (Capture écran Google)

Lyon : le restaurant L'Entrecôte condamné pour pratique commerciales trompeuses

  • par La Rédaction

    • Le tribunal correctionnel de Lyon a sanctionné l’établissement de la rue de la République pour pratiques commerciales trompeuses. Un contrôle avait révélé l’usage de produits industriels malgré la mention “fait maison” sur la carte.

    Institution lyonnaise depuis 1999, le restaurant L’Entrecôte, situé au 10 rue de la République (Lyon 1er), a été reconnu coupable ce vendredi 24 octobre de pratiques commerciales trompeuses, raconte l'agence de presse PressPepper. Le tribunal a infligé à l’enseigne une amende de 5 000 euros, assortie de 10 000 euros avec sursis.

    L’affaire remonte à l’été 2022, lorsqu’un contrôle de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) avait mis au jour l’utilisation de produits transformés ou surgelés présentés comme “faits maison” : chantilly en bombe, crème anglaise industrielle, fruits au sirop ou encore pain surgelé.

    La gérante, Corinne Gineste de Saurs, a dénoncé un traitement inégal selon les villes où le groupe est implanté. Le site internet et les menus ont depuis été modifiés. L’affaire relance le débat sur la transparence du label “fait maison”, souvent critiqué pour son manque de clarté.

    Municipales 2026 à Lyon : trois nouveaux partis de gauche se rallient à Grégory Doucet

