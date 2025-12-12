Actualité
Le drapeau palestinien sur l’Hôtel de ville de Lyon ce lundi 22 septembre 2025. (@CM)

Ukraine : une délégation de passage à Lyon cette semaine pour parler décentralisation

  • par Romain Balme

    • La Ville et la Métropole de Lyon reçoivent une délégation ukrainienne pour échanger sur la gouvernance locale, la décentralisation et la reconstruction du pays. Un programme dense, entre rencontres institutionnelles, partage d’expertise et visites de terrain.

    Ces 11 et 12 décembre, la Ville de Lyon et sa Métropole accueillent une délégation ukrainienne majoritairement composée de parlementaires, délégués ministériels mais aussi des responsables d'associations de collectivités locales. Le but de cette rencontre réside dans le partage de pratiques en "matière de gouvernance locale", explique le communiqué de la Métropole de Lyon.

    L'objectif à long terme est d'accompagner l'Ukraine dans deux aspects, sa décentralisation ainsi que son rapprochement avec l'Union européenne. Pour rappel, cette visite intervient dans le cadre d'une tournée française organisée sous l'égide d'Expertise France, filiale de l'agence française de développement (AFD).

    Lire aussi : Ukraine : Le maire de Lviv reçu par Grégory Doucet

    Intercommunalités, services publics locaux, et projets urbains

    Cet échange franco-ukrainien qui se déroule donc sur deux journées, va évoquer plusieurs enjeux en matière de gouvernance locale comme la répartition des compétences, la coopération entre collectivités, ou encore le fonctionnement administratif d'une métropole. De manière globale cette visite s'inscrit dans un contexte de réformes ukrainiennes destinées à repenser la décentralisation et "structurer des agglomérations capables de porter des services publics et des projets de reconstruction". La Métropole de Lyon présentera donc à ses invités son fonctionnement et son organisation.

    Plus concrètement, plusieurs thèmes au coeur de ces réformes ukrainiennes seront abordés. Nous pouvons citer la répartition des compétences, l'organisation des services publics à une échelle métropolitaine, la coordination entre les collectivités ou encore la gestion des projets urbains d'envergure.

    Enfin les deux délégations se rendront sur des lieux clés de la métropole lyonnaise, à l'image de la SPL Lyon Part-Dieu pour illustrer la transformation d'un quartier. Une réunion est également organisée cet après-midi avec plusieurs communes qui composent la Métropole lyonnaise. Seront notamment présents, Caluire et Cuire, Vénissieux, Vaux en Velin et Villeurbanne.

    La député du Rhône Marie-Charlotte Garin souhaite mettre fin à la notion de devoir conjugal

