Actualité
L’écologiste Marie-Charlotte Garin a été élue dans la 3e circonscription du Rhône.

La député du Rhône Marie-Charlotte Garin souhaite mettre fin à la notion de devoir conjugal

  • par Romain Balme

    • Après la condamnation de la France par la CEDH pour un divorce prononcé sur le refus d’un rapport sexuel, les députés Marie-Charlotte Garin et Paul Christophe déposent une proposition de loi. Leur objectif : rappeler que le consentement reste indispensable, même dans le cadre du mariage.

    Cette proposition transpartisane portée par la députée écologiste du Rhône Marie-Charlotte Garin et le député Horizon Paul Christophe fait suite à la condamnation de la France par la CEDH en janvier 2025, après qu'un divorce pour faute a été prononcé "au motif du refus d’un rapport sexuel." Pour la députée rhodanienne cette sanction aurait dû provoquer "un électrochoc". "Nous avons laissé perdurer l’idée d’un “devoir conjugal” qui a légitimé des décisions injustes et profondément violentes" se désole l'élue, par l'intermédiaire d'un communiqué de presse diffusé ce jeudi 11 décembre.

    L'objectif poursuivi est de "clarifier le code civil et rappeler que le consentement est une condition indispensable à tout acte sexuel, y compris dans le cadre du mariage" précise le communiqué.

    "Dans le mariage, comme dans toute relation, tout commence par le consentement"

    Concrètement cette proposition de loi vise à supprimer explicitement "toute obligation sexuelle entre époux" mais aussi renforcer le message délivré pendant des mariages civils dans le but de "souligner les principes de respect et de consentement mutuel". Plus globalement, il s'agit, avec cette loi, de garantir "l’intégrité de chaque personne et affirmer qu’aucune relation n’autorise un droit sur le corps de l’autre." Ce n'est pas la première fois que la députée Marie-Charlotte Garin s'engage dans cette notion de consentement. En effet, elle était déjà à l'origine de l'inscription de celui-ci dans la définition pénale du viol. Un principe tout aussi important pour Paul Christophe : "dans le mariage, comme dans toute relation, tout commence par le consentement", martèle le député Horizons.

    à lire également
    Ukraine : une délégation de passage à Lyon cette semaine pour parler décentralisation

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    La député du Rhône Marie-Charlotte Garin souhaite mettre fin à la notion de devoir conjugal 15:06
    Ukraine : une délégation de passage à Lyon cette semaine pour parler décentralisation 14:32
    Auvergne Rhône-Alpes : la gauche monte au créneau contre la ligne Lyon-Bordeaux 14:06
    TCL : des perturbations sur la ligne de tramway T6 les 15 et 16 décembre 13:13
    Projet Rive droite à Lyon : "Tout est prêt" dit Bernard, qui soumettra le projet aux électeurs 12:40
    d'heure en heure
    Danse : Catwalk, le défilé hors norme de Mourad Merzouki 12:07
    Plus 1400 offres partenaires : la Région Auvergne Rhône-Alpes lance le Pass Seniors ce jeudi  11:36
    Pont de Condrieu, Montrottier, Thurins : des travaux annoncés dans le Rhône la semaine prochaine 11:10
    Hébergements : évasions hivernales insolites en montagne 11:07
    Hélène Geoffroy
    Municipales 2026 : Hélène Geoffroy officialise sa candidature à Vaux-en-Velin et écarte l'idée d'une alliance avec LFI 10:43
    archives départementales du rhône
    À Lyon, les archives métropolitaines accueillent le fonds Mérieux 10:22
    PAF Police aux frontières
    Sainte-Foy-lès-Lyon : un appel à témoins lancé après une collision mortelle 10:05
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    A Lyon, un ex-opérateur du Samu condamné à 18 ans de prison pour des viols sur mineurs 09:35
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut