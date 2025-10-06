À Lyon, l'Après invite les partis de gauche à une rencontre pour reconstituer le NFP

L'Après invite l'ensemble des partis de gauche à une rencontre à Lyon pour s'unir autour du Nouveau front populaire.

Le mouvement lancé par Clémentine Autain, l'Après appelle l'ensemble des partis de gauche à une rencontre à Lyon cette semaine pour "avoir un échange sur la situation locale, en lien avec la situation nationale".

Représenté dans le Rhône notamment par la vice-présidente de la Métropole, Laurence Boffet et l'adjoint au maire Laurent Bosetti, l'Après estime que "l'heure est au rassemblement de la gauche sociale et écologique".

Le mouvement invite les fédération du Rhône de Debout!, Les Écologistes, Génération.s, La France insoumise, le Parti communiste, le Parti socialiste et Voix commune !. "Seule cette unité autour du Nouveau front populaire peut représenter une alternative crédible à gauche", conclut l'Après.