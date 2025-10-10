À Lyon, la gauche resserre les rangs autour du Nouveau Front populaire

Trois jours après l’appel lancé par le mouvement L’Après pour relancer l’unité de la gauche, plusieurs partis se sont retrouvés à Lyon. Ensemble, ils réaffirment leur volonté de reconstruire le Nouveau Front populaire dans le Rhône.

Réunis mercredi 8 octobre à l’invitation du mouvement L’Après 69, les représentants de plusieurs formations de gauche et écologistes du Rhône — Les Écologistes, le Parti socialiste, le Parti communiste, Génération·S, Debout !, la Gauche républicaine et socialiste, Voix Commune !, Victoires Populaires et L’Après — ont réaffirmé leur union dans un communiqué commun.

Cette rencontre fait suite à l’appel lancé quelques jours plus tôt par L’Après, porté localement par la vice-présidente de la Métropole de Lyon Laurence Boffet et l’adjoint au maire Laurent Bosetti. Les participants y dénoncent "l’acharnement présidentiel" d’Emmanuel Macron, qui a nommé Sébastien Lecornu Premier ministre, et appellent à "ancrer l’unité partout en France".

Les forces de gauche s’engagent à poursuivre le dialogue entre elles et avec les syndicats et associations, afin d’"organiser la résistance" face à la droite et à l’extrême droite, et de préparer de futures victoires électorales.