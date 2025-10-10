Actualité
Laurence Boffet, Clémentine Autain et Laurent Bosetti à Lyon.

À Lyon, la gauche resserre les rangs autour du Nouveau Front populaire

  • par La Rédaction
  • 1 Commentaire

    • Trois jours après l’appel lancé par le mouvement L’Après pour relancer l’unité de la gauche, plusieurs partis se sont retrouvés à Lyon. Ensemble, ils réaffirment leur volonté de reconstruire le Nouveau Front populaire dans le Rhône.

    Réunis mercredi 8 octobre à l’invitation du mouvement L’Après 69, les représentants de plusieurs formations de gauche et écologistes du Rhône — Les Écologistes, le Parti socialiste, le Parti communiste, Génération·S, Debout !, la Gauche républicaine et socialiste, Voix Commune !, Victoires Populaires et L’Après — ont réaffirmé leur union dans un communiqué commun.

    Cette rencontre fait suite à l’appel lancé quelques jours plus tôt par L’Après, porté localement par la vice-présidente de la Métropole de Lyon Laurence Boffet et l’adjoint au maire Laurent Bosetti. Les participants y dénoncent "l’acharnement présidentiel" d’Emmanuel Macron, qui a nommé Sébastien Lecornu Premier ministre, et appellent à "ancrer l’unité partout en France".

    Les forces de gauche s’engagent à poursuivre le dialogue entre elles et avec les syndicats et associations, afin d’"organiser la résistance" face à la droite et à l’extrême droite, et de préparer de futures victoires électorales.

    à lire également
    À Vaulx-en-Velin, le maire de Rillieux-la-Pape lance une campagne d'affichage, aussitôt recouverte

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    À Vaulx-en-Velin, le maire de Rillieux-la-Pape lance une campagne d'affichage, aussitôt recouverte 09:33
    À Lyon, la gauche resserre les rangs autour du Nouveau Front populaire 09:08
    oreiller de la Belle Aurore, pâté croute
    Lyonnais et mythique, l’Oreiller de la Belle Aurore a son championnat 09:05
    L’Asvel impuissante face à un Real Madrid trop fort en Euroligue 08:33
    Dermatose nodulaire bovine : levée de la zone de surveillance en Savoie et Haute-Savoie 08:08
    d'heure en heure
    Orelsan invité d’honneur du festival Lumière 2025 pour la Nuit Japanime 07:48
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours relativement bonne 07:29
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un vendredi de nouveau gris à Lyon, jusqu'à 17 degrés attendus 07:14
    Simon Aho
    Cancer du sein : "il y a eu récemment des innovations majeures" assure Simon Aho 07:00
    Festival Lumière Lyon 2024
    Que faire à Lyon ce weekend ? Les bons plans du 10 au 13 octobre 09/10/25
    L'application "Commande ton barman" débarque à Lyon 09/10/25
    Villeurbanne : sept suspects déférés ce jeudi pour trafic de stupéfiants 09/10/25
    François maison de la diversité habitant
    "Pour nous, vivre dans un milieu safe est important" : une maison pour séniors LGBT+ ouvre à Lyon 09/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut