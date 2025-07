À moins d’un an des élections municipales, la députée LFI de Lyon, Anaïs Belouassa-Cherifi, affine sa stratégie pour porter une liste en mars 2026. Une potentielle candidature en forme de coup de pression aux écologistes lyonnais.

La campagne municipale de 2026 n'a pas encore officiellement débuté mais les tractations vont bon train à Lyon. Si Jean-Michel Aulas n'est pas encore officiellement candidat, au contraire de Grégory Doucet, Georges Képénékian ou encore Nathalie Perrin-Gilbert, la députée LFI de Lyon, Anaïs Belouassa-Cherifi, réfléchit à se porter candidate dès le premier tour des prochaines élections municipales.

Si dans un entretien accordé à nos confrères du Monde, l'insoumise de 30 ans avoue avoir "des choses à dire" et soutient que LFI est "la force militante la plus active" à Lyon, l'ancienne secrétaire générale de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2022 avait expliqué à Lyon Capitale en juin que "l'idée d'une candidature commence à émerger dans ma tête".

14% des intentions de vote au premier tour

"Il faudra voir comment se passent les discussions avec nos partenaires" poursuivait Anaïs Belouassa-Cherifi, comme un avertissement pour les écologistes en place actuellement à la mairie de Lyon et avec lesquels les relations se sont au fil des mois distendues, sur fond de désaccord notable concernant l'avenir des ZFE en France. Crédité de 14% des intentions de vote au premier tour dans un récent sondage, la députée LFI pourrait officiellement se lancer dans la course à la rentrée de septembre.

Si Manuel Bompard, coordinateur national du parti, assurait que ses militants lyonnais se mettaient en condition pour présenter une liste autonome au premier tour, les Insoumis attendaient surtout l'épilogue du feuilleton autour de la réforme du mode de scrutin dit "PLM" pour Paris, Lyon et Marseille.

"Je ne suis pas là pour faire perdre la gauche à Lyon"

Forte d'un ancrage dans sa circonscription lyonnaise, la députée multiplie ces dernières semaines les actions de terrain, comme pour préparer sa potentielle candidature. Fêtes militantes, rencontres citoyennes, permanences mobiles... autant d'événements avec en toile de fond un thème central : le droit au logement. Un sujet qui l'a opposé à plusieurs reprises à l'actuelle majorité écologiste.

"Je ne suis pas là pour faire perdre la gauche à Lyon", assure-t-elle cependant, toujours à nos confrères du Monde, en laissant entendre qu’un rassemblement sera possible au second tour. Née en Lorraine, diplômée en science politique à Lyon-II, passée par l’UNEF et l’équipe européenne de LFI, Anaïs Belouassa-Cherifi a construit son parcours politique entre Rhône et Saône. "Lyon m’a donné ma chance", aime-t-elle rappeler. Aujourd’hui, elle entend rendre cette dette politique… en s’invitant dans la bataille pour l’Hôtel de Ville.