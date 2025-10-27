La DREETS, les URSSAF et l'UNEC ont signé le 17 octobre une convention régionale contre le travail illégal dans le secteur de la coiffure.

La Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les URSSAF d'Auvergne et Rhône-Alpes et l'Union nationale des entreprises de coiffure s'associent pour lutter contre le travail illégal dans la coiffure. Une convention a été signée le 17 octobre pour mener des actions partenariales d'information et de sensibilisation.

"D'importantes pertes de recettes fiscales et sociales"

En Auvergne-Rhône-Alpes, le secteur de la coiffure représente 13 156 établissements dont 27,6% sont des micro-entreprises. Ces structures emploient au total 11 977 salariés. Le communiqué rappelle que le travail illégal "porte atteinte à l'ensemble de la collectivité, provoquant d'importantes pertes de recettes fiscales et sociales".

Il fausse également la concurrence au détriment des entreprises respectueuses de la réglementation et fragilise les droits sociaux des salariés concernés. À titre d'exemple, un salon de coiffure pour hommes de Villefranche-sur-Saône a été fermé cet été après que les services de l'État ont constaté qu'il employait illégalement un salarié.

Plus récemment, c'est un salon de coiffure de Rillieux-la-Pape qui a été fermé administrativement. Ce dernier employait deux personnes de nationalité tunisienne de manière illégale. Les services de contrôle s'engagent désormais à étudier chaque signalement tout en poursuivant leurs contrôles spontanés, indiquent-ils.

