La Région Auvergne-Rhône-Alpes lance officiellement le Pass Région Seniors, un dispositif destiné aux plus de 65 ans pour soutenir leur pouvoir d’achat et favoriser le bien-vieillir. Plus de 1 400 offres culturelles, sportives ou de santé sont accessibles aux 2,5 millions de seniors concernés.

"Une initiative innovante construite sur notre territoire". C'est avec ces mots que Laurent Wauquiez, maintenant conseiller spécial de la Région Auvergne Rhône-Alpes, a officiellement inauguré le lancement du Pass Région Seniors ce jeudi 11 décembre. Son objectif est clair, répondre aux différents enjeux qui concernent les séniors, entre la protection de leur pouvoir d'achat et "l'accompagnement du bien-vieillir" explique Sarah Dognin Dit Cruissat, présidente du conseil d'administration de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).

Le dispositif est similaire au Pass Région Jeunes, cette carte lancée en 2017 qui regroupe plusieurs offres destinées aux étudiants. Pour sa version senior, disponible à partir de 65 ans, l'exécutif régional souhaite avant tout respecter un aspect essentiel : "il faut que ça soit le plus simple possible, pas de paperasse, quelques clics et c'est fait" justifie Carine Vidal, conseillère déléguée au Pass Région Senior. Une action qui fait sens pour Laurent Wauquiez : "on mêle toutes les générations et on construit ensemble" se félicite le conseiller spécial.

A lire aussi : Région Auvergne Rhône-Alpes : 200 boutons pour protéger les buralistes

Fête des Lumières : les écologistes taclent "la méthode Wauquiez" après les propos de Fabrice Pannekoucke

2,5 millions de séniors concernés par le Pass Région Senior

A l'instant, plus de 1400 offres partenaires sont proposées aux quelques 2,5 millions d'habitants du territoire concernés. Cette offre comprend des avantages dans plusieurs domaines comme la culture, la restauration, la santé, ou encore les mobilités. De quoi faire des économies conséquentes selon la Région : "Sur le territoire de Romans-sur-Isère, utiliser le Pass Région Sénior représente des économies de 350 euros par an", affirme Laurent Wauquiez.

Parmi les nombreuses offres, plusieurs groupes de presse régionale s'engagent comme le Dauphiné-Libéré, la Montagne ou le Progrès. De plus, 21 sites emblématiques qui composent la Région se sont engagés dans cette démarche afin de favoriser le "vieillissement actif" pour reprendre les mots de Sarah Dognin Dit Cruissat. Parmi ceux-ci, le Parc des Oiseaux, le Pal, ou encore les panoramiques du Puy-de-Dôme qui a reçu "74.000 séniors sur l'année 2024", selon Nicolas Tournebize son directeur général. L'exécutif régional a également tenu à féliciter une "oeuvre collective". A noter que les offres partenaires sont amenées à se multiplier. Fabrice Pannekoucke, président de la Région a notamment officialisé une aide à l'adhésion au sein d'une association sportive ou culturelle à compter de la rentrée de septembre 2026.