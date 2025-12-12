Actualité
Jean-Paul Bret, l’ancien maire de Villeurbanne (2001-2020).

Municipales 2026 : l'ancien maire de Villeurbanne, Jean-Paul Bret suspendu par le PS

  • par Romain Balme

    • L’ancien maire de Villeurbanne, Jean-Paul Bret, a été suspendu du Parti socialiste après avoir confirmé sa candidature pour les municipales de 2026 face au maire sortant, Cédric Van Styvendael.

    Jean-Paul Bret pourrait devoir tirer sa révérence au sein du Parti socialiste. L'ancien maire de Villeurbanne (2001-2020) vient d'être suspendu par le parti à la rose. Une décision qui fait suite à celle de l'ancien élu qui avait annoncé se présenter à la mairie de Villeurbanne en 2026, face à Cédric Van Styvendael, également membre du PS. Cependant, "CVS" ayant lui aussi décidé d'être candidat à sa propre succession, le Parti socialiste n'a donc pas eu d'autre choix de le suspendre. A noter que ce choix pourrait entrainer l'exclusion définitive de Jean-Paul Bret, après plus de 50 ans passé au sein du parti.

    Pourtant, l'homme politique de 79 ans aurait pu faire marche arrière. En effet, Yann Crombecque, secrétaire socialiste de la section villeurbannaise a envoyé plusieurs lettres pour le convaincre de retirer sa candidature selon le Progrès. Celles-ci n'auraient reçu aucune réponse. "Il est suffisamment au fait des statuts du PS ; quand il s’exonère des règles du parti dont il a été membre, il est de facto suspendu et ce sera au bureau national de trancher", explique Yann Crombecque. Jean-Paul Bret ne pourra donc pas concourir sous l'étiquette socialiste malgré le fait "qu'il en avait pas l'intention" souligne-t-il au Progrès.

